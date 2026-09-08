Le Kazakhstan annonce sa sélection officielle de boxe pour les Jeux asiatiques 2026

La composition officielle de l'équipe nationale de boxe du Kazakhstan, qui participera aux prestigieux XXe Jeux asiatiques de 2026 organisés par le Japon, a été dévoilée. C'est ce qu'a rapporté Sports.kz . Il est prévu que les athlètes du pays voisin participent à des camps d'entraînement conjoints spéciaux avant cette compétition mondiale. Quels champions renommés figurent dans l'équipe kazakhe et quand les combats débuteront-ils ? À la fin de l'article, nous révélerons l'intrigue principale : la liste complète des catégories de poids masculines et féminines ainsi que les détails précis des dates de la compétition.

Les Jeux asiatiques au Japon et le processus de préparation de l'équipe nationale

Avant le plus grand forum sportif du continent, l'équipe nationale du pays voisin se prépare sérieusement :

Lieu et date de la compétition : Il a été annoncé que les épreuves de boxe débuteront le 21 septembre de cette année, et l'ensemble de la compétition se déroulera du 19 septembre au 4 octobre dans la région d'Aichi-Nagoya, au Japon ;

Processus d'entraînement : Avant le coup d'envoi officiel, les maîtres du ring kazakhs participeront à des camps d'entraînement conjoints afin d'améliorer leur forme physique ;

Objectif de l'équipe : La direction sportive du pays voisin vise à obtenir des résultats exceptionnels et à remporter des ceintures de champion lors des Jeux asiatiques.

« La composition de l'équipe nationale de boxe du Kazakhstan pour les Jeux asiatiques est entièrement finalisée et les athlètes se préparent sérieusement pour la compétition », indiquent les rapports.

Catégories de poids et candidats masculins et féminins

La liste des athlètes qui défendront les couleurs de nos voisins lors de la compétition est la suivante :

Équipe masculine : Mahmud Sabirxan (-55 kg), Orazbek Asilqulov (-60 kg), Torexan Sabirxan (-70 kg), Sabirjan Akqalikov (-80 kg), Nurbek Oralbay (-90 kg) et Aybek Oralbay (+90 kg) ;

Équipe féminine : Alua Balkibekova (-51 kg), Nazim Qizaybay (-54 kg), Viktoriya Grafeyeva (-60 kg), Aida Abikeyeva (-65 kg) et Natalya Bogdanova (-75 kg) ;

Allier expérience et jeunesse : L'équipe comprend à la fois des champions du monde expérimentés et de jeunes athlètes talentueux.

Décision principale et dates officielles de la compétition

La question qui intéresse le plus grand nombre est de savoir quand cette compétition continentale majeure aura lieu et quel est le calendrier des dates clés. La conclusion et la décision les plus importantes sont que, les compétitions des « Jeux asiatiques 2026 » se dérouleront officiellement du 19 septembre au 4 octobre dans la région d'Aichi-Nagoya au Japon , et les combats de boxe débuteront le 21 septembre.

Selon vous, combien de médailles d'or l'équipe nationale du Kazakhstan pourra-t-elle remporter aux Jeux asiatiques au Japon avec cette nouvelle composition ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette nouvelle sportive avec les fans de boxe !