Bekzod Kurbonov remporte une médaille d'argent en Allemagne

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Bekzod Kurbonov remporte une médaille d'argent en Allemagne

Le cavalier ouzbékistanais Bekzod Kurbonov a réalisé une performance remarquable lors d'une prestigieuse compétition équestre en Allemagne, montant sur le podium. Son résultat a été obtenu dans l'épreuve de saut d'obstacles avec des barres à 145 centimètres.

Un représentant de l'Ouzbékistan médaillé en Allemagne

Dans le district allemand de Haute-Bavière, une épreuve de saut d'obstacles « Chiemsee Pferdefestival » a été organisée.

Des cavaliers talentueux venus de divers pays ont participé à la compétition. Le membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Bekzod Kurbonov, a également défendu les couleurs de notre pays lors du tournoi.

Les obstacles de 145 cm n'ont pas arrêté Kurbonov

Notre cavalier a participé à l'épreuve de saut d'obstacles de 145 centimètres et a finalement décroché la deuxième place.

Durant la compétition, Kurbonov était monté par « Mats VG ». le cheval

Le résultat de Bekzod Kurbonov en Allemagne constitue une nouvelle distinction internationale pour le saut d'obstacles ouzbékistanais.

Résultat de Bekzod Kurbonov

Indicateur

Détails

Compétition

« Chiemsee Pferdefestival »

Pays

Allemagne

Région

Haute-Bavière

Discipline

Saut d'obstacles

Hauteur des obstacles

145 cm

Résultat

Médaille d'argent

Cavalier

Bekzod Kurbonov

Cheval

« Mats VG »

Pourquoi ce résultat est-il important ?

En saut d'obstacles, l'harmonie entre le cavalier et le cheval est aussi cruciale que les compétences individuelles. Surtout dans une épreuve à 145 cm, la moindre erreur peut affecter le classement final.

À cet égard, la performance de Bekzod Kurbonov en Allemagne démontre une fois de plus sa compétitivité sur la scène internationale.

Ainsi, lors du tournoi « Chiemsee Pferdefestival », Bekzod Kurbonov, membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, a remporté la médaille d'argent dans l'épreuve de saut d'obstacles à 145 cm, associé à son cheval « Mats VG ».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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