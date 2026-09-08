Alvaro Morata n'a pas mis fin à son avenir avec l'équipe d'Espagne

L'attaquant expérimenté Alvaro Morata a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de mettre un terme à sa carrière internationale, malgré son absence lors de la victoire à la Coupe du Monde 2026. Le joueur, prêté par le Como au Leganés, a souligné qu'il n'avait pas fermé la porte à la sélection nationale, bien qu'il ait suivi le triomphe de l'équipe au Mondial de l'extérieur. Dans une interview accordée à l'émission El Larguero de la chaîne Cadena SER, l'attaquant a partagé ses réflexions sur le sujet. C'est ce que rapporte Goal.com.

En réalité, le sélectionneur Luis de la Fuente avait personnellement appelé l'attaquant avant l'annonce de la liste élargie pour lui expliquer qu'il ne pourrait pas l'emmener au Mondial. Selon Cadena SER, Morata a compris cette décision et a accepté la situation avec calme afin d'éviter toute polémique inutile avant le tournoi. Respectant le choix de l'entraîneur, il a soutenu l'équipe pleinement depuis l'extérieur.

Le Mondial et la discussion avec le sélectionneur

Morata a admis que, comme tout footballeur, il avait gardé l'espoir de participer au tournoi jusqu'au bout. "Bien sûr, j'aurais vraiment aimé être à la Coupe du Monde. Cependant, je suis allé à New York et j'y ai vu beaucoup de gars avec qui j'ai fait mes premiers pas en équipe nationale. On peut se demander ce qui se serait passé si l'année s'était déroulée différemment, mais cela n'a aucun sens", a souligné le joueur.

Il a également reconnu que la concurrence au sein de l'équipe est très rude et que ce fut un choix difficile pour le sélectionneur Luis de la Fuente. Selon l'attaquant, s'il avait été inclus dans l'effectif, cela aurait pu susciter des questions inutiles et une pression de la part de la presse et du public. Par conséquent, cette décision était également préférable pour la tranquillité de l'équipe.

Concurrence et joie pour les coéquipiers

En abordant la question de la concurrence en attaque, Morata n'a pas caché qu'il était sincèrement heureux du succès de ses coéquipiers. Il a souligné que Borja Iglesias et les autres attaquants méritaient cette victoire.

Il a également salué le talent de son coéquipier Mikel Oyarzabal et a exprimé une joie particulière pour le but de Ferran Torres : "Il a marqué le but que je voulais marquer moi-même, et j'en ai été extrêmement heureux". En parlant de sa conversation avec Luis de la Fuente, Morata a ajouté qu'il avait remercié l'entraîneur et lui avait souhaité bonne chance.