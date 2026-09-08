Bektemir Meliqo‘ziyev vise le titre : une offre officielle envoyée à Jaime Munguía

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Bektemir Meliqo‘ziyev vise le titre : une offre officielle envoyée à Jaime Munguía

Bektemir Meliqo‘ziyev, prétendant obligatoire au titre WBA des super-moyens, a franchi une étape décisive pour disputer son prochain combat pour la ceinture mondiale. Déterminé à atteindre ses objectifs, notre représentant a exprimé son désir d'affronter l'un des adversaires les plus prestigieux de la division. Qui Meliqo‘ziyev a-t-il défié et dans quel contexte ce combat pourrait-il avoir lieu ? À la fin de cet article, nous révélons tous les détails sur la date et l'affiche principale de cette soirée de boxe professionnelle.

L'offre officielle envoyée à Jaime Munguía et le statut de champion

Les prochaines étapes de Bektemir Meliqo‘ziyev en boxe professionnelle suscitent un grand intérêt :

  • Statut de prétendant obligatoire : Notre compatriote, en tant que prétendant officiel et obligatoire pour la ceinture WBA des super-moyens, s'efforce de ne pas laisser passer sa chance ;

  • Cible principale : Notre représentant a fermement exprimé son souhait d'affronter le champion WBA en titre, le Mexicain Jaime Munguía ;

  • Date et lieu du combat : L'équipe de Bektemir Meliqo‘ziyev a proposé à Munguía d'organiser ce combat le 31 octobre de cette année.

La soirée de boxe « Mexico vs The World » et un combat d'envergure mondiale

L'ampleur et l'importance de l'événement captivent les fans :

  • Soirée de boxe pro : Ce combat est prévu dans le cadre de la prestigieuse soirée de boxe professionnelle « Mexico vs The World » ;

  • L'affiche principale : Le combat phare de cet événement sportif mondial opposera les stars Saul Álvarez et Christian Mbilli ;

  • Les chances du boxeur ouzbek : Si cet accord est conclu, une nouvelle voie vers un titre mondial s'ouvrira pour notre compatriote.

Décisions clés et résultats attendus

Les détails de ce processus important dans le monde de la boxe sont les suivants :

  • Objectif titre : L'objectif principal de Bektemir Meliqo‘ziyev est de remporter la ceinture WBA et d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la boxe professionnelle ouzbèke ;

  • Processus organisationnel : Pour l'instant, aucune réponse officielle n'a été donnée par Jaime Munguía et ses promoteurs, mais les fans attendent ce combat avec impatience ;

  • Perspectives d'avenir : La réalisation de ce combat renforcera encore la position de notre compatriote dans les classements mondiaux.

Selon vous, Bektemir Meliqo‘ziyev peut-il battre Jaime Munguía et ramener la ceinture WBA en Ouzbékistan ? Comment évaluez-vous les chances de nos boxeurs dans de tels combats ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette nouvelle sportive importante !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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