Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Husanov, qui évolue à Manchester City disputera son premier match à l'extérieur de la nouvelle saison de l'UEFA Champions League contre le club portugais du FC Porto. Pour les « Citizens », il s'agit d'un retour au stade Estádio do Dragão depuis la finale de 2021. Alors, pourquoi les experts anglais ne voient-ils pas le légionnaire ouzbek dans le onze de départ et quelle composition l'entraîneur Enzo Maresca choisira-t-il ? À la fin de l'article, nous révélerons l'intrigue principale : les détails complets de la composition probable annoncée par les experts et les joueurs sur le banc.

La nouvelle saison sous Enzo Maresca et le retour de l'entraîneur

« Manchester City » et son parcours en coupe d'Europe, ainsi que les changements au sein du staff technique, sont au centre de l'attention des supporters :

Le retour de Maresca en coupe d'Europe : Enzo Maresca fera ses débuts en Champions League en tant qu'entraîneur principal de Manchester City. C'est sa première participation en tant qu'entraîneur depuis la finale de 2023 contre l'Inter, décidée par le but de Rodri ;

Les obstacles des dernières saisons : Ces dernières années, le parcours du club anglais dans ce tournoi s'est terminé prématurément en quarts de finale et en huitièmes de finale à cause du Real Madrid ;

Un déplacement crucial : Le match au stade Dragão au Portugal est considéré comme le premier test sérieux de la nouvelle saison.

« Depuis lors, Manchester City a été éliminé prématurément du tournoi le plus prestigieux du continent après trois défaites contre le Real Madrid », indiquent les analyses.

Pronostics des experts : Pourquoi Abdukodir Husanov n'a-t-il pas été inclus dans le onze de départ ?

Le prestigieux cityxtra.co.uk a publié un nouveau rapport qui a suscité de nombreux débats dans la communauté footballistique :

Changements dans l'effectif : Abdukodir Husanov, qui a été titulaire lors de toutes les rencontres jusqu'à présent, n'a pas été inclus dans la composition probable pour le match au Portugal ;

Concurrence et polyvalence : Selon les experts, la condition physique retrouvée de Matheus Nunes et sa polyvalence au poste de latéral droit offrent plus d'options à l'entraîneur ;

L'espoir des supporters : Néanmoins, il ne s'agit que d'une composition probable, et la décision officielle sera prise par l'entraîneur juste avant le match.

Le onze de départ attendu de Manchester City contre Porto

Selon les conclusions des spécialistes, la liste des joueurs susceptibles de débuter est la suivante :

Gardien et défense : Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol ;

Milieu de terrain et centre de l'attaque : Elliot Anderson, Enzo Fernández, Rayan Cherki ;

Ligne d'attaque : Antoine Semenyo, Erling Haaland, Iliman Ndiaye.

Décision principale et détails complets de l'effectif

La question qui intéresse tout le monde est de savoir quels joueurs mèneront l'équipe aujourd'hui et qui restera sur le banc. La décision et la conclusion les plus importantes sont que, selon la composition probable établie par les experts, Donnarumma, Nunes, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernández, Cherki, Semenyo, Haaland et Ndiaye devraient débuter. Sur le banc, on retrouve Rulli, Bettinelli, Lewis, Husanov, Reis, Aït-Nouri, Bouaddi, Kovačić, Foden, McAdoo et Allan. Les supporters ouzbeks, quant à eux, sont convaincus que Husanov sera bien titulaire.

Selon vous, Abdukodir Husanov pourra-t-il prouver son talent en étant titulaire contre Porto ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette actualité sportive importante avec les fans de football !