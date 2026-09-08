Lamine Yamal, 19 ans, attend-il un enfant ?

Hier, le 6 septembre, après avoir marqué un but contre Valence, l'attaquant du FC Barcelone Lamine Yamal a mis son doigt dans sa bouche, mimant une tétine. Ce geste a suscité des spéculations sur les réseaux sociaux, suggérant que le joueur attend un enfant.

Suite à cette célébration, les internautes ont commencé à propager des rumeurs selon lesquelles sa petite amie, Ines Garcia Santos, pourrait être enceinte.

Cependant, il n'existe aucune information officielle confirmant ces suppositions. Selon Yahoo Sports, Yamal n'a pas fait ce geste pour annoncer une paternité, mais pour dédier son but à son petit frère, Keyn, qui aura quatre ans en septembre.

Ainsi, la célébration du joueur n'était pas une annonce de paternité, mais un hommage sincère et une marque d'affection envers son frère.

Quant à la grossesse d'Ines Garcia Santos, aucune information officielle n'a été communiquée, ni par Yamal ni par ses représentants.