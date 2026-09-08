Carlos Tevez : « Messi et Ronaldo ont accepté de jouer dans la même équipe »

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Carlos Tevez : « Messi et Ronaldo ont accepté de jouer dans la même équipe »

Les deux légendes du football mondial, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient bientôt fouler la pelouse ensemble pour la première fois. C'est ce qu'a révélé l'ancien footballeur argentin Carlos Tevez dans une interview accordée à « Foot Mercato ».

Tevez prévoit d'organiser un match d'adieu en décembre 2026 au stade « La Bombonera » de Buenos Aires. Il souhaite inviter ses anciens coéquipiers et amis proches avec qui il a joué durant sa carrière. Parmi eux figurent Messi et Ronaldo.

Selon Tevez, il rêve depuis longtemps de voir les deux joueurs dans la même équipe. L'ancien attaquant a contacté Ronaldo, et le Portugais a accepté l'invitation. Convaincre Messi n'a pas non plus été difficile.

« Ronaldo a dit qu'il serait là. Obtenir l'accord de Leo n'a pas été difficile non plus. Les deux ont accepté. J'ai hâte d'y être. Ce sera un match très émouvant », a déclaré Tevez.

Si le projet se concrétise, Messi et Ronaldo joueront pour la première fois de leur carrière dans la même équipe. Auparavant, ils se sont souvent affrontés en tant que rivaux dans des clubs différents.

Le match d'adieu de Tevez est prévu en décembre à « La Bombonera ». Cependant, la date exacte n'a pas encore été annoncée.

Pour rappel, Carlos Tevez a mis fin à sa carrière professionnelle en juin 2022. Il a joué avec Lionel Messi en équipe nationale d'Argentine, et avec Cristiano Ronaldo au sein de « Manchester United».

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