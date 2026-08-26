Le géant de la Premier League Manchester City a officiellement annoncé le 26 août le transfert du milieu de terrain de 18 ans en provenance du club français de Lille, Ayyoub Bouaddi . Ayant signé un contrat à long terme, le talent marocain n'a pas caché ses émotions lors de sa première interview avec le service de presse du club, révélant que rejoindre les Mancuniens était son plus grand objectif d'enfance.

Le jeune prodige a parlé avec enthousiasme de la philosophie de jeu des « Citizens » et de la confiance accordée par la direction du club.

« Je suis dans le meilleur club du monde »

Bouaddi a souligné que la décision de rejoindre l'Etihad était le tournant le plus important de sa carrière :

« Pour moi, Manchester City est le meilleur club du monde. Être ici et pouvoir enfin me qualifier de joueur de Manchester City est un rêve devenu réalité. Je suis cette équipe avec un grand intérêt depuis de nombreuses années et j'ai toujours beaucoup aimé son style de jeu unique sur le terrain. City s'efforce de proposer un football de qualité et offensif à chaque match », a déclaré Bouaddi.

« Maresca est le meilleur entraîneur du monde » : l'impatience de Bouaddi à l'Etihad

Le membre de l'équipe nationale marocaine a également exprimé son profond respect pour l'entraîneur principal de l'équipe :

Le facteur entraîneur : Bouaddi a qualifié l'entraîneur deManchester City Enzo Maresca de meilleur spécialiste du football moderne, affirmant qu'il est prêt à élever son niveau de jeu sous sa direction ;

Premières minutes à l'Etihad : Le milieu de terrain de 18 ans a souligné qu'il attendait avec impatience de jouer sous le maillot bleu devant les supporters mancuniens, sur la pelouse de l'Etihad Stadium.

Ce transfert, réalisé parManchester City dans le but de rajeunir le milieu de terrain et d'ajouter une nouvelle force tactique, est considéré comme une base solide pour les années à venir.