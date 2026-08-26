La première déclaration de la nouvelle star à 100 millions d'euros de Manchester City, Ayyoub Bouaddi !

·43·Sport
La première déclaration de la nouvelle star à 100 millions d'euros de Manchester City, Ayyoub Bouaddi !

Le géant de la Premier League Manchester City a officiellement annoncé le 26 août le transfert du milieu de terrain de 18 ans en provenance du club français de Lille, Ayyoub Bouaddi . Ayant signé un contrat à long terme, le talent marocain n'a pas caché ses émotions lors de sa première interview avec le service de presse du club, révélant que rejoindre les Mancuniens était son plus grand objectif d'enfance.

Le jeune prodige a parlé avec enthousiasme de la philosophie de jeu des « Citizens » et de la confiance accordée par la direction du club.

« Je suis dans le meilleur club du monde »

Bouaddi a souligné que la décision de rejoindre l'Etihad était le tournant le plus important de sa carrière :

« Pour moi, Manchester City est le meilleur club du monde. Être ici et pouvoir enfin me qualifier de joueur de Manchester City est un rêve devenu réalité. Je suis cette équipe avec un grand intérêt depuis de nombreuses années et j'ai toujours beaucoup aimé son style de jeu unique sur le terrain. City s'efforce de proposer un football de qualité et offensif à chaque match », a déclaré Bouaddi.

« Maresca est le meilleur entraîneur du monde » : l'impatience de Bouaddi à l'Etihad

Le membre de l'équipe nationale marocaine a également exprimé son profond respect pour l'entraîneur principal de l'équipe :

  • Le facteur entraîneur : Bouaddi a qualifié l'entraîneur deManchester City Enzo Marescade meilleur spécialiste du football moderne, affirmant qu'il est prêt à élever son niveau de jeu sous sa direction ;

  • Premières minutes à l'Etihad : Le milieu de terrain de 18 ans a souligné qu'il attendait avec impatience de jouer sous le maillot bleu devant les supporters mancuniens, sur la pelouse de l'Etihad Stadium.

Ce transfert, réalisé parManchester City dans le but de rajeunir le milieu de terrain et d'ajouter une nouvelle force tactique, est considéré comme une base solide pour les années à venir.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Navbahor s'impose avec autorité à l'extérieur face à Mash'al et intègre le top 3Navbahor s'impose avec autorité à l'extérieur face à Mash'al et intègre le top 3Aujourd'hui, 21:11Le festival des « Cheminots » : le Lokomotiv écrase le Bunyodkor 4-1 !Le festival des « Cheminots » : le Lokomotiv écrase le Bunyodkor 4-1 !Aujourd'hui, 21:10Règlement de comptes : Merab Dvalishvili s'exprime avant la trilogie contre Petr YanRèglement de comptes : Merab Dvalishvili s'exprime avant la trilogie contre Petr YanAujourd'hui, 20:49Transfert d'Enzo Fernández : La situation autour de Xabi Alonso et Manchester CityTransfert d'Enzo Fernández : La situation autour de Xabi Alonso et Manchester CityAujourd'hui, 20:30Qu'a dit le directeur sportif de Manchester City au sujet du transfert de Bouaddi ?Qu'a dit le directeur sportif de Manchester City au sujet du transfert de Bouaddi ?Aujourd'hui, 19:07Tim Sherwood critique sévèrement Tottenham après une lourde défaite !Tim Sherwood critique sévèrement Tottenham après une lourde défaite !Aujourd'hui, 18:59
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)