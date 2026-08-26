Qu'a dit le directeur sportif de Manchester City au sujet du transfert de Bouaddi ?

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Qu'a dit le directeur sportif de Manchester City au sujet du transfert de Bouaddi ?

Le géant anglais actuel Manchester City a officiellement annoncé le mercredi 26 août la signature d'un contrat de 5 ans avec le milieu de terrain central de 18 ans de l'équipe nationale du Maroc, Ayyoub Bouaddi .

Suite à ce transfert, le nouveau directeur sportif des « Cityzens », Hugo Viana , a accordé une interview au site officiel du club, expliquant pourquoi ce talent marocain a été choisi et détaillant ses qualités uniques sur le terrain.

« Une intelligence de jeu rare à 18 ans » : l'aveu de Viana

Le directeur sportif Hugo Viana a exprimé une immense confiance en l'avenir du milieu de terrain de 18 ans :

« Le potentiel d'Ayyoub est extrêmement élevé ; il possède toutes les qualités et caractéristiques requises pour un milieu de terrain moderne de haut niveau. Bien qu'il n'ait que 18 ans, il démontre déjà une intelligence footballistique très élevée sur le terrain.

Sous le système tactique et le style d'entraînement d'Enzo Maresca, il ne fera que continuer à progresser », a déclaré Viana.

De Lille au géant anglais : Chiffres et expérience

Malgré son jeune âge, Bouaddi a déjà goûté au football de haut niveau :

  • Performances solides en France : La saison dernière, le milieu de terrain a disputé un total de 42 matchs officielssous les couleurs de Lille, s'imposant comme un joueur clé avec 1 passe décisive à son actif ;

  • Stabilité tactique : Sa maîtrise du ballon, sa vision du jeu et son calme dans la transition défense-attaque ont été hautement évalués par les recruteurs de l'Etihad.

Manchester Cityne doute pas qu'avec ce contrat de 5 ans, la direction a confié l'avenir du milieu de terrain du club à des mains sûres.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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