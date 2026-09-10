Le dirigeant de Nubia donne son avis sur le nouveau smartphone d'Apple

Apple a présenté son premier smartphone pliable, une nouveauté qui a suscité de vives discussions dans le monde de la technologie. L'une des principales caractéristiques de cet appareil, baptisé iPhone Duo, est la caméra spéciale située sous l'écran. Alors que cette solution est largement reconnue sur le marché, des représentants d'une entreprise concurrente ont partagé leur point de vue. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, Zhang Lei, vice-président de la corporation ZTE et directeur général des produits phares de la marque Nubia, a publié un article spécial sur la conception de la caméra sous l'écran du modèle iPhone Duo. Il souligne que l'adoption de cette technologie par Apple est louable et prouve une fois de plus que la voie choisie par ZTE il y a sept ans était la bonne.

Développement technologique et densité de pixels

Parallèlement, le dirigeant de Nubia a souligné que les appareils modernes ont déjà dépassé le produit d'Apple dans la mise en œuvre de cette technologie. Selon lui, sur l'écran couleur de l'iPhone Duo lorsqu'il est éteint, la caméra sous l'écran reste visible. L'expert a comparé cela au modèle Axon 30 sorti en 2020, rappelant qu'à l'époque, la densité de pixels de la partie couleur de l'écran n'était pas de 400 PPI, mais de 200 PPI.

Aujourd'hui, le modèle Nubia Z80 Ultra a porté cet indicateur au niveau de 400 PPI. En conséquence, il est devenu presque impossible de remarquer la caméra sous l'écran sur les flagships modernes de Nubia.

Autres aspects de l'iPhone Duo

Une fois l'appareil arrivé entre les mains des premiers utilisateurs, certains défauts sont apparus. Notamment, d'après les premières images, la pliure est clairement visible sur le grand écran interne de 7,6 pouces du téléphone. Cela signifie qu'il reste encore beaucoup de travail à faire sur la technologie des écrans pliables.

Néanmoins, les internautes et les critiques saluent les animations d'écran fluides et attrayantes de l'interface du nouvel appareil. Comme toujours, Apple a accordé une attention particulière à l'harmonie entre le logiciel et le design visuel.

Ces débats indiquent que la concurrence sur le marché des smartphones pliables et des caméras sous l'écran va s'intensifier. Chaque fabricant cherche à perfectionner ses solutions pour offrir aux utilisateurs le design le plus abouti.