Xiaomi présente sa première table de cuisson à gaz sécurisée dotée d'IA

·6·Technologie
Xiaomi présente sa première table de cuisson à gaz sécurisée dotée d'IA

Xiaomi a commencé à accepter les précommandes sur le marché chinois pour sa toute nouvelle table de cuisson à gaz Mijia Smart Gas Stove 3 Max, équipée de fonctionnalités d'IA. Proposé à environ 400 USD (2704 yuans) sur la plateforme JD.com, cet appareil porte la sécurité et la technologie moderne à un nouveau niveau sur le marché des équipements de cuisine. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, la principale caractéristique du nouvel appareil est son système de sécurité intelligent. La console située sur le côté droit de la plaque est équipée d'une sonde en titane résistante aux hautes températures, capable de supporter jusqu'à 500 degrés. Ce capteur est en contact direct avec le fond du récipient et transmet les données à un algorithme spécial.

Fonctionnalités intelligentes et technologies de sécurité

Le système intelligent intégré peut facilement détecter si l'eau dans une casserole ou un récipient s'est évaporée ou s'il est vide. Si le système détecte une situation dangereuse, l'alimentation en gaz est automatiquement coupée et une notification est envoyée à l'application Xiaomi Home sur le smartphone de l'utilisateur.

L'appareil surveille également si l'utilisateur s'éloigne de la plaque. Pour cela, un radar spécial couvrant une zone allant jusqu'à 0,9 mètre est prévu. Si le propriétaire n'est pas près de la plaque pendant 30 minutes, un rappel vocal retentit, et après une heure, le gaz est complètement coupé.

Spécifications techniques et commodités

Les modèles Mijia Smart Gas Stove 3 Max fournissent une puissance de 5200 W sur les deux brûleurs. Un système d'alimentation en oxygène à double canal et 154 orifices de flamme garantissent une combustion stable. Il est possible de régler une minuterie de 1 à 180 minutes pour chaque brûleur, et le côté droit affiche la température du récipient en temps réel.

L'efficacité thermique de l'appareil a été portée à 75 %, soit 12 % de plus que le modèle de génération précédente. De plus, un nano-revêtement spécial protège la surface en verre de l'eau et de l'huile, tandis qu'une chambre à air à trois couches réduit la température ambiante jusqu'à 22 degrés.

XiaomiSmart Gas StoveTechnologieCuisineGadgets
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le dirigeant de Nubia donne son avis sur le nouveau smartphone d'AppleLe dirigeant de Nubia donne son avis sur le nouveau smartphone d'AppleAujourd'hui, 11:53Internet Starlink déployé dans les trains de voyageurs au KazakhstanInternet Starlink déployé dans les trains de voyageurs au KazakhstanAujourd'hui, 11:26L'Ouzbékistan occupe la troisième place de la région en matière de cybersécuritéL'Ouzbékistan occupe la troisième place de la région en matière de cybersécuritéAujourd'hui, 10:42Une pliure visible détectée sur l'écran interne du iPhone DuoUne pliure visible détectée sur l'écran interne du iPhone DuoAujourd'hui, 10:26Xiaomi présente son nouveau smartphone pliable Xiaomi 18 FoldXiaomi présente son nouveau smartphone pliable Xiaomi 18 FoldAujourd'hui, 09:57La Chine lancera une mission pour rapporter des échantillons de sol de Mars en 2028La Chine lancera une mission pour rapporter des échantillons de sol de Mars en 2028Aujourd'hui, 09:23
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien