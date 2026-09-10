Xiaomi présente sa première table de cuisson à gaz sécurisée dotée d'IA

Xiaomi a commencé à accepter les précommandes sur le marché chinois pour sa toute nouvelle table de cuisson à gaz Mijia Smart Gas Stove 3 Max, équipée de fonctionnalités d'IA. Proposé à environ 400 USD (2704 yuans) sur la plateforme JD.com, cet appareil porte la sécurité et la technologie moderne à un nouveau niveau sur le marché des équipements de cuisine. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, la principale caractéristique du nouvel appareil est son système de sécurité intelligent. La console située sur le côté droit de la plaque est équipée d'une sonde en titane résistante aux hautes températures, capable de supporter jusqu'à 500 degrés. Ce capteur est en contact direct avec le fond du récipient et transmet les données à un algorithme spécial.

Fonctionnalités intelligentes et technologies de sécurité

Le système intelligent intégré peut facilement détecter si l'eau dans une casserole ou un récipient s'est évaporée ou s'il est vide. Si le système détecte une situation dangereuse, l'alimentation en gaz est automatiquement coupée et une notification est envoyée à l'application Xiaomi Home sur le smartphone de l'utilisateur.

L'appareil surveille également si l'utilisateur s'éloigne de la plaque. Pour cela, un radar spécial couvrant une zone allant jusqu'à 0,9 mètre est prévu. Si le propriétaire n'est pas près de la plaque pendant 30 minutes, un rappel vocal retentit, et après une heure, le gaz est complètement coupé.

Spécifications techniques et commodités

Les modèles Mijia Smart Gas Stove 3 Max fournissent une puissance de 5200 W sur les deux brûleurs. Un système d'alimentation en oxygène à double canal et 154 orifices de flamme garantissent une combustion stable. Il est possible de régler une minuterie de 1 à 180 minutes pour chaque brûleur, et le côté droit affiche la température du récipient en temps réel.

L'efficacité thermique de l'appareil a été portée à 75 %, soit 12 % de plus que le modèle de génération précédente. De plus, un nano-revêtement spécial protège la surface en verre de l'eau et de l'huile, tandis qu'une chambre à air à trois couches réduit la température ambiante jusqu'à 22 degrés.