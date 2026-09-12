Samsung utilise un autre Tim Cook dans sa nouvelle publicité

La division néo-zélandaise de Samsung a réagi de manière originale à la sortie du premier iPhone pliable, l'iPhone Duo. Selon Ixbt.com, la publicité visant à promouvoir le nouveau smartphone Galaxy Z Fold 8 ne met pas en scène le PDG d'Apple, Tim Cook, mais un citoyen ordinaire portant le même nom. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Ce coup marketing amusant et accrocheur a intensifié la concurrence dans le monde de la technologie. La nouvelle publicité de Samsung vise non seulement à comparer les caractéristiques des appareils, mais aussi l'expérience des marques sur le marché des gadgets pliables.

Un nom similaire et une intrigue inattendue

Le « Tim Cook » de la publicité n'est pas le PDG d'Apple, mais un agent immobilier travaillant pour la société Harcourts à Palmerston North, en Nouvelle-Zélande. Samsung a profité de cette homonymie pour lancer une nouvelle attaque publicitaire contre Apple.

Au début de la vidéo, les spectateurs sont informés que « Tim Cook a une annonce à faire et qu'il parle pour la première fois du Galaxy ». Ensuite, le protagoniste se voit présenter le nouveau smartphone Galaxy Z Fold 8. Cette approche a suscité un grand intérêt chez les consommateurs et a provoqué des débats sur les réseaux sociaux.

Concurrence sur l'expérience et les spécifications techniques

Le géant sud-coréen souligne qu'il a une longueur d'avance sur son principal concurrent en matière d'appareils pliables. Le premier modèle Galaxy Fold de Samsung a été présenté dès 2019. Par conséquent, la campagne publicitaire actuelle mise davantage sur des années d'expérience que sur des détails techniques.

Sorti en juillet, le Galaxy Z Fold 8 se distingue par ses fonctionnalités avancées. L'appareil est équipé d'un écran externe de 5,5 pouces et d'un écran interne pliable de 7,6 pouces. Avec un poids de seulement 201 grammes, le fabricant le présente comme le membre le plus léger de la famille Fold.

Confrontation directe sur le marché

Le marché des smartphones pliables se développe rapidement. L'iPhone Duo présenté par Apple possède également une conception de type « livre » avec un écran interne de 7,6 pouces.

Cependant, Samsung conserve l'avantage en termes de poids : le gadget du concurrent pèse 254 grammes. Ce sont précisément ces facteurs qui font de ces deux fleurons technologiques des rivaux acharnés sur le segment des smartphones pliables.