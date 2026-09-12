TrustPoint commande 40 satellites comme alternative au système GPS

La société américaine TrustPoint, après avoir franchi l'étape des tests, a commencé à créer une constellation orbitale complète pour un système de navigation par satellite alternatif. Selon ixbt.com, cette initiative vise à introduire une nouvelle technologie beaucoup plus puissante et résistante aux interférences radioélectriques que les systèmes GPS traditionnels, ce qui revêt désormais une importance mondiale. À ce sujet, Ixbt.com rapporte.

L'entreprise a conclu un accord officiel avec EnduroSat US pour la production et l'intégration de 40 petits satellites. Il est prévu que ces engins spatiaux transmettent des signaux de navigation dans la bande C. Le nouveau groupe orbital devrait être lancé dans l'espace en trois lots majeurs successifs.

Nouvelle architecture et avantages techniques

Les experts expliquent que cette approche permet d'analyser l'activité des premiers appareils lancés, d'apporter les modifications nécessaires à la conception des satellites de la série suivante et d'élargir progressivement les capacités du système. Au lieu de construire sa propre usine, TrustPoint a préféré utiliser les plateformes modulaires prêtes à l'emploi d'EnduroSat.

Cependant, ces plateformes seront équipées de la charge utile de navigation spécifique de l'entreprise. La principale différence avec le GPS et les autres systèmes mondiaux de navigation par satellite traditionnels réside dans le fait que les appareils de TrustPoint seront situés en orbite terrestre basse et transmettront des signaux dans la bande C. Les réseaux GNSS classiques utilisent la bande L et l'orbite terrestre moyenne.

Stabilité et résultats des tests

Les développeurs soulignent que cette solution architecturale fournit un signal de navigation plus puissant. Elle garantit également une résistance élevée aux interférences radioélectriques et fonctionne efficacement même dans des conditions de propagation multi-trajets des radiofréquences.

Le nouveau système servira de source de secours fiable pour transmettre les coordonnées et l'heure précise en cas de panne soudaine, de brouillage artificiel ou de falsification de la navigation par satellite traditionnelle. Avant le début du programme en série, TrustPoint avait déjà mené avec succès une série d'expériences orbitales importantes.

En particulier, trois satellites de démonstration ont été lancés dans l'espace pour tester la transmission de signaux de navigation dans la bande C. Des travaux de retransmission de données de positionnement, de navigation et d'heure précise entre la Terre et l'espace ont également été effectués. Les tests menés en collaboration avec la société Hexagon ont démontré en pratique que le système peut fonctionner pleinement même dans des conditions d'interférences électroniques actives.