SpaceX renonce à limiter la vitesse de Starlink après les plaintes des utilisateurs

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SpaceX renonce à limiter la vitesse de Starlink après les plaintes des utilisateurs

SpaceX, leader dans le domaine des technologies spatiales, est revenu sur sa décision de limiter la vitesse de l'internet Starlink, destiné aux utilisateurs de connexions mobiles et par satellite, suite à une vague de mécontentement. Le tollé sur Internet et les protestations généralisées ont contraint l'entreprise à faire marche arrière, supprimant ainsi les restrictions artificielles imposées aux abonnés consommant de gros volumes de données. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, ce conflit a éclaté après que la vitesse de l'internet par satellite pour les utilisateurs domestiques a été drastiquement réduite sans aucun avertissement. Alors que le service devait être fourni sans aucune restriction selon les conditions annoncées, la vitesse est tombée jusqu'à 10 Mbit/s pour certains clients actifs, alors même que ces derniers utilisaient l'internet mensuel sans aucun problème.

Mécontentement des utilisateurs et limites de restriction

Il est noté que la baisse de vitesse était probablement liée à un certain volume de trafic. D'après les observations des utilisateurs, cette restriction s'activait automatiquement après le téléchargement de 5 TB de données en un mois ou 500 GB en une journée. Cependant, SpaceX elle-même n'avait publié aucun chiffre officiel ni aucune limite précise à ce sujet.

Pour de nombreux abonnés, une telle chute brutale de la vitesse a rendu difficile même la simple navigation sur des pages web. Les clients mécontents de la situation ont fait part de leurs plaintes massivement sur le forum Reddit et d'autres réseaux sociaux, réussissant ainsi à attirer l'attention de l'entreprise sur le problème survenu.

Réaction du service d'assistance technique

Après les discussions sur les réseaux sociaux et les appels massifs des clients, la situation a commencé à évoluer positivement. Certains abonnés ont indiqué que leur vitesse internet avait été rétablie juste après avoir contacté le service d'assistance technique de SpaceX. Peu après, l'entreprise a commencé à supprimer progressivement des restrictions similaires pour d'autres utilisateurs.

Il convient de noter qu'il ne s'agit pas de la première tentative de SpaceX pour réduire la charge sur le système Starlink. Auparavant, en 2022, l'entreprise avait prévu d'introduire une limite de trafic haut débit de 1 TB par mois pour les abonnés domestiques. Cependant, l'entrée en vigueur de cette règle a été reportée à plusieurs reprises, et en mai 2023, l'idée a été totalement abandonnée, maintenant un trafic illimité pour le forfait Standard.

Par la suite, des restrictions plus strictes ont été introduites dans le forfait Priority, plus coûteux, où il était stipulé que la vitesse pouvait chuter jusqu'à 1 Mbit/s une fois le volume défini épuisé. Cette situation a également suscité des malentendus parmi les utilisateurs, et les récents événements ont montré une fois de plus que l'entreprise est prête à écouter les demandes de ses clients.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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