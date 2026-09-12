Temur Kapadze révèle tous les secrets après la victoire contre Buxoro

Lors de la 21e journée de la Superliga, le choc central à Buxoro a été une véritable démonstration de force et de talent pour le club de Navbahor. En déplacement, les Namanganais ont imposé leur jeu, inscrivant 4 buts pour sceller une victoire importante sur le score de 4-1. Après le coup de sifflet final, l'entraîneur de l'équipe victorieuse, Temur Kapadze a participé à la conférence de presse et a fait des déclarations inattendues et franches sur tous les points délicats du match : les erreurs défensives grossières, les absences importantes dans l'effectif et les raisons pour lesquelles il a misé sur des joueurs de grande taille. Alors, quelle erreur des défenseurs a mis Kapadze en colère, qui a remplacé les leaders absents et comment l'arme principale de Buxoro a-t-elle été neutralisée ?

« Nous étions meilleurs dans tous les domaines » : La première réaction de l'entraîneur après la victoire

Temur Kapadze a commencé son analyse du match en exprimant sa gratitude envers ses joueurs et les fidèles supporters de Namangan :

« Une victoire méritée après un combat intense » : L'entraîneur a souligné qu'il est toujours très difficile de jouer à l'extérieur à Buxoro, précisant que son équipe s'était préparée très sérieusement pour ce duel et qu'elle avait été supérieure à son adversaire sur tous les plans ;

Le soutien immense des supporters : Malgré le long déplacement, le rôle des fans de Namangan, venus au stade pour soutenir l'équipe sans relâche, a été particulièrement salué ;

Préparation au prochain match : Kapadze a fait savoir que cette victoire appartient désormais au passé et que l'équipe se concentrera immédiatement sur les rencontres décisives à venir.

« Nous avons encaissé un but facile et regrettable » : La confusion des défenseurs centraux

Malgré la large victoire, le technicien a parlé ouvertement et de manière critique du seul but encaissé par son équipe :

La grave erreur des deux défenseurs centraux : Selon Kapadze, les deux défenseurs centraux ont commis la même erreur lors d'une relance, et Buxoro a profité de cette confusion pour marquer ;

« Si ce but n'avait pas été marqué... » : L'entraîneur a révélé que sans ce but regrettable et facile, Navbahor aurait pu créer 3 ou 4 occasions nettes supplémentaires dès la première mi-temps ;

Surmonter la pression : Malgré la pression des tribunes, l'équipe a su rassembler ses forces et a réglé le sort du match en seconde période.

Le secret des joueurs de grande taille et la neutralisation de l'arme adverse

Kapadze a expliqué comment, après avoir étudié Buxoro en profondeur, il a appliqué une tactique spécifique contre eux :

La taille contre les coups de pied arrêtés : Il était connu d'avance que l'atout le plus dangereux de l'adversaire résidait dans les phases arrêtées ; c'est pourquoi des défenseurs de grande taille comme Dilshod Komilov et Hamraliyev ont été choisis à la place d'Umar ;

Contrôle total : En pratique, Buxoro n'a pas trouvé l'occasion d'utiliser ses coups de pied arrêtés, car le rythme et le contrôle du jeu étaient entièrement entre les mains des Namanganais ;

Neutralisation de l'adversaire : Le club de Namangan a dominé le milieu de terrain, privant totalement les locaux de leur style de jeu habituel.

Absences dans l'effectif et changements offensifs

Avant la rencontre, le camp de Navbahor a dû faire face à de sérieux problèmes d'effectif :

L'absence de Khusayn et Asad : Les deux joueurs leaders ont été contraints de manquer ce duel important en raison d'un rhume et d'une blessure ;

La mission de Kojo et Shoxruh : Kojo a été placé en attaque et, bien qu'il ait été actif en première mi-temps, c'est Shoxruhbek Abdurahmonov, déplacé sur le front de l'attaque en seconde période, qui a parfaitement rempli sa mission en marquant un but ;

La raison du retard des remplaçants : L'entraîneur a souligné qu'il avait délibérément fait entrer les remplaçants plus tard, car les joueurs du onze de départ réalisaient une performance parfaite sur le terrain.

La flexibilité tactique et les réflexions franches de Temur Kapadze prouvent que Navbahor est devenue une équipe au caractère solide, capable de surmonter toutes les difficultés et les absences dans la phase finale du championnat.

Selon vous, la victoire 4-1 de Temur Kapadze à l'extérieur contre Buxoro, malgré les absences, est-elle le sommet de son art d'entraîneur ? De telles erreurs défensives ne coûteront-elles pas cher à Navbahor lors des matchs décisifs pour le titre ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cet article analytique pour les fans des « Faucons » de Namangan !