Surprises lors de la 4e journée de Premier League : nuls à Anfield et Stamford Bridge

La 4e journée de la Premier League, considérée comme le championnat national le plus compétitif au monde, s'est achevée sur de véritables sensations et des drames inattendus. L'un des principaux prétendants au titre, Liverpool, n'a pas réussi à vaincre l'outsider Fulham dans son antre légendaire d'Anfield, concédant un nul vierge 0-0. À Londres, Chelsea, sous la houlette de son nouvel entraîneur, a buté sur Hull City à domicile : un match nul 2-2 qui coûte deux points précieux aux Londoniens. Dans les autres rencontres, Aston Villa s'est incliné chez lui, s'enfonçant dans la crise, tandis qu'Ipswich a arraché une victoire spectaculaire 3-2 à l'extérieur grâce à un but à la 90e minute. Pourquoi les favoris ont-ils perdu des points, pourquoi la défense de Chelsea n'a-t-elle pas pu arrêter Belloumi, et quels bouleversements inattendus ont eu lieu au classement de la Premier League ?

Douche froide à Anfield : Liverpool — Fulham (0-0)

Les Merseysiders ont subi une contre-performance inattendue devant leurs supporters :

90 minutes sans but : Malgré tous ses efforts tout au long du match, Liverpool et son effectif pléthorique n'ont pas réussi à percer la défense de fer de Fulham, dirigée par Bernd Leno ;

Les changements de stars n'ont pas fonctionné : Bien que le staff technique ait fait entrer des leaders comme Mac Allister, Gakpo et Frimpong, cela n'a pas suffi à ouvrir le score ;

6e place avec 6 points : Après quatre journées, les « Reds » comptent 6 points et stagnent à la 6e place, prenant du retard dans la course au titre ;

Le point en or de Fulham : L'outsider du championnat, actuellement 18e, repart de ce déplacement avec un point très précieux.

Thriller à Stamford Bridge : Chelsea — Hull City (2-2)

Dans le choc londonien, les fans ont assisté à un véritable festival de buts :

Le but rapide de Rogers : Dès la 7e minute, Morgan Rogers avait donné l'avantage aux « Blues » ;

Le doublé de Belloumi en 6 minutes : L'attaquant de Hull City, Belloumi, a trompé le gardien Robert Sánchez à deux reprises aux 28e et 34e minutes, permettant aux visiteurs de prendre l'avantage ;

Le but salvateur de João Pedro : Ce n'est qu'à la 66e minute qu'une frappe précise de João Pedro a sauvé Chelsea d'une défaite à domicile — 2-2 ;

Hull City sur le podium : Hull City, véritable surprise, grimpe à la 3e place avec 8 points, tandis que Chelsea occupe la 4e place avec 7 points.

Aston Villa en crise, sensation d'Ipswich à la 90e minute !

D'autres résultats très serrés ont été enregistrés sur les autres terrains :

Aston Villa — Nottingham Forest (1-2) : À Birmingham, les buts de Delap et de Maciel da Cruz à la 88e minute ont offert la victoire aux visiteurs (le but d'Alisson n'a pas suffi). Les hommes d'Unai Emery plongent à la 19e place avec seulement 1 point après 4 journées ;

Crystal Palace — Ipswich (2-3) : La rencontre à Londres a été un véritable drame — à la 90e minute, Zian Flemming a inscrit le but de la victoire, offrant un succès fantastique 3-2 à Ipswich ;

Une leçon pour les grands : Cette journée a prouvé une fois de plus que n'importe quel outsider ou club de milieu de tableau en Premier League est capable de prendre des points aux cadors.

La course au titre en Premier League devient inopinément complexe. Après quatre journées, les points perdus par les favoris ont intensifié l'intrigue au classement.

Selon vous, les nuls de Liverpool et Chelsea à domicile sont-ils un accident temporaire de début de saison ou les équipes manquent-elles encore de forme physique et tactique ? Combien de temps durera la surprise Hull City, désormais 3e ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse de la Premier League avec tous les fans de football !