La surprise préparée pour le Pakhtakor a fonctionné : l'entraîneur de Neftchi explique les facteurs de la victoire
Lors du match central des 1/8 de finale de la Coupe d'Ouzbékistan, le club de Neftchi Fergana a affronté sur son terrain son rival historique le Pakhtakor s'imposant 1:0 et décrochant ainsi son billet pour les quarts de finale de la compétition. Après la rencontre, l'entraîneur principal des Ferganais, Islom Ismoilov, a participé à la conférence de presse pour détailler les clés de cette victoire importante et aborder les situations complexes au sein de l'équipe.
L'entraîneur a souligné que ce match revêtait une importance capitale pour l'équipe, car Neftchi avait perdu deux fois de suite à domicile face au Pakhtakor.
Un véritable courage malgré la fièvre, la douleur et les blessures
Malgré les graves problèmes d'effectif, Islom Ismoilov a tenu à saluer le courage dont ont fait preuve ses joueurs :
Un match disputé avec douleur et état grippal : « Beaucoup de nos joueurs titulaires ont évolué sur le terrain malgré de fortes douleurs, de la fièvre et un état grippal. Bien que 7 joueurs de l'équipe soient actuellement indisponibles, les gars ont arraché la victoire grâce à une véritable force de caractère et une grande volonté ;
La « surprise » de Yuldoshev dans l'axe : Le positionnement d'Ibrohimxalil Yuldoshev dans l'axe était lié à un plan tactique. Pour bloquer le dangereux flanc droit du Pakhtakor, nos joueurs de couloir gauche ont été alignés simultanément. Malheureusement, Yuldoshev s'est étiré un muscle à la fin de la première mi-temps ;
Le but refusé et la polémique sur le hors-jeu : L'entraîneur est revenu sur le but refusé, affirmant que le ralenti TV ne montrait pas de hors-jeu et que la situation serait analysée en détail.
« Si on gagne, c'est grâce au maire et à l'effectif, si on perd, c'est la faute de l'entraîneur » : Réaction aux critiques
Lors de la conférence de presse, l'entraîneur principal a répondu de manière directe et ouverte aux questions sur les critiques, les facteurs de victoire et le départ des spécialistes étrangers du staff :
Trois facteurs clés : « Le résultat n'est pas uniquement le fruit du travail de l'entraîneur ou du sponsor. Le succès survient lorsque le parrainage, le financement, un effectif solide et l'entraîneur sont unis. Actuellement, ces trois facteurs fonctionnent parfaitement à Neftchi. Quant aux critiques, nous les prenons avec philosophie ;
Changements dans le staff : Les entraîneurs étrangers (Juan, Facundo) sont partis en raison d'une clause dans leur contrat suite à des offres de clubs européens et colombiens, tandis que Gede a fait ses adieux pour des raisons familiales. L'équipe ne doit pas dépendre des individus, mais d'une idée et d'une philosophie uniques. Aujourd'hui je suis là, demain je partirai peut-être, mais le style de jeu doit rester immuable ».
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