La surprise préparée pour le Pakhtakor a fonctionné : l'entraîneur de Neftchi explique les facteurs de la victoire

Lors du match central des 1/8 de finale de la Coupe d'Ouzbékistan, le club de Neftchi Fergana a affronté sur son terrain son rival historique le Pakhtakor s'imposant 1:0 et décrochant ainsi son billet pour les quarts de finale de la compétition. Après la rencontre, l'entraîneur principal des Ferganais, Islom Ismoilov, a participé à la conférence de presse pour détailler les clés de cette victoire importante et aborder les situations complexes au sein de l'équipe.

L'entraîneur a souligné que ce match revêtait une importance capitale pour l'équipe, car Neftchi avait perdu deux fois de suite à domicile face au Pakhtakor.

Un véritable courage malgré la fièvre, la douleur et les blessures

Malgré les graves problèmes d'effectif, Islom Ismoilov a tenu à saluer le courage dont ont fait preuve ses joueurs :

Un match disputé avec douleur et état grippal : « Beaucoup de nos joueurs titulaires ont évolué sur le terrain malgré de fortes douleurs, de la fièvre et un état grippal. Bien que 7 joueurs de l'équipe soient actuellement indisponibles, les gars ont arraché la victoire grâce à une véritable force de caractère et une grande volonté ;

La « surprise » de Yuldoshev dans l'axe : Le positionnement d'Ibrohimxalil Yuldoshev dans l'axe était lié à un plan tactique. Pour bloquer le dangereux flanc droit du Pakhtakor, nos joueurs de couloir gauche ont été alignés simultanément. Malheureusement, Yuldoshev s'est étiré un muscle à la fin de la première mi-temps ;

Le but refusé et la polémique sur le hors-jeu : L'entraîneur est revenu sur le but refusé, affirmant que le ralenti TV ne montrait pas de hors-jeu et que la situation serait analysée en détail.

« Si on gagne, c'est grâce au maire et à l'effectif, si on perd, c'est la faute de l'entraîneur » : Réaction aux critiques

Lors de la conférence de presse, l'entraîneur principal a répondu de manière directe et ouverte aux questions sur les critiques, les facteurs de victoire et le départ des spécialistes étrangers du staff :