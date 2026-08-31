Où Umar Nurmagomedov a-t-il fait une erreur ? Une légende de l'UFC fait une déclaration fracassante sur ce combat

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Où Umar Nurmagomedov a-t-il fait une erreur ? Une légende de l'UFC fait une déclaration fracassante sur ce combat

Lors du tournoi UFC Fight Night 286 organisé à Shanghai, le prétendant russe invaincu Umar Nurmagomedov a été mis KO au deuxième round par le Chinois Song Yadong, provoquant de vives discussions dans le monde du MMA. L'Américain Demetrius Johnson, considéré comme l'un des plus grands champions de l'histoire de l'UFC, a publié une analyse spéciale sur sa chaîne YouTube, soulignant Nurmagomedovet sa plus grande lacune tactique lors du combat.

Le combattant légendaire a souligné qu'Umar n'avait absolument pas utilisé son arme principale qui aurait pu lui apporter la victoire.

« Umar n'a pas frappé au corps du tout » : l'analyse tactique de Johnson

Demetrius Johnson a exprimé les opinions suivantes sur les détails du combat et l'erreur de l'athlète russe :

  • L'absence de coups au corps : « Il y a une chose qu'Umar n'a pas faite du tout, c'est de porter des coups au corps, que ce soit avec les pieds ou les mains. Umar a complètement oublié de frapper le corps de son adversaire » ;

  • Une situation tactique incompréhensible : « Je ne comprends absolument pas pourquoi il a fait ça. Si vous êtes gaucher et que vous donnez des coups de pied contre un combattant droitier, le seul risque est de se faire contrer par un takedown » ;

  • La supériorité en grappling perdue : « Mais après tout, Umar était bien plus fort en lutte et en grappling ! Par conséquent, les coups au corps auraient pu lui servir d'arme de victoire la plus puissante sans risque de takedown ».

Les conséquences de la sensation à Shanghai

Umar Nurmagomedovet cette défaite avant la limite ont sérieusement affecté sa position dans la division :

  • Le succès de Song Yadong : Le combattant chinois a perturbé les plans de son adversaire avec ses frappes puissantes et a rejoint la course au titre ;

  • Une leçon à retenir : Les experts soulignent que les erreurs de Nurmagomedov debout et son manque d'agressivité ont conduit à la première défaite difficile de sa carrière.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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