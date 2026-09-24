La ville de Ferghana devient le centre de l'attention du football asiatique ce soir du 24 septembre : à 19h00 (heure de Tachkent), le stade «Istiqlol» accueillera un match amical international de prestige entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et d'Iran. Cette rencontre de haut niveau sera dirigée par une équipe arbitrale menée par l'arbitre FIFA russe renommé Kirill Levnikov. Pour les joueurs de Fabio Cannavaro , qui retrouvent les terrains pour la première fois après la Coupe du Monde historique en Amérique du Nord, ce match revêt une importance capitale. Bouclant la pause post-Mondial, les «Loups Blancs» entament une série de trois tests majeurs contre l'Iran, la Syrie et la Corée du Sud d'ici fin 2026.

Pour l'équipe de Cannavaro, qui a essuyé 4 défaites lors de ses cinq derniers matchs, ce duel à Ferghana est l'occasion idéale de mettre fin à cette mauvaise série et de démontrer la force d'un effectif renouvelé. Le rassemblement de l'équipe nationale a vu l'arrivée de Abdukodir Khusanov, aux côtés de stars confirmées comme Eldor Shomurodov et Abbos Fayzullayev, ainsi que de jeunes légionnaires brillant dans les championnats de Suisse, de Belgique, de Russie et d'Azerbaïdjan tels que Behruz Karimov, Mahmud Mahamadjonov, Umarali Rakhmonaliyev, Jahongir Orozov et Muhammadali Urinboyev, ce qui a suscité un immense intérêt chez les supporters. L'adversaire, l'Iran, est considéré comme une équipe solide, invaincue depuis 6 matchs après avoir fait match nul contre l'Égypte, la Belgique et la Nouvelle-Zélande lors de la phase de groupes du Mondial (ils affronteront la Russie le 29 septembre).

Alors, les Perses, qui n'ont pas perdu contre l'Ouzbékistan depuis 6 confrontations, seront-ils stoppés à Ferghana ? Quel résultat les jeunes légionnaires de Cannavaro obtiendront-ils et qui domine l'histoire des 18 rencontres ?

«Sifflet de Levnikov, légionnaires européens et matchs nuls à répétition» : les 5 points clés du match

Les faits et détails les plus importants avant le choc central à Ferghana :

Coup d'envoi à 19h00 à Ferghana : Le premier test international après le Mondial aura lieu le 24 septembre à Ferghana ;

Sous la direction de Kirill Levnikov : Le match sera arbitré par une équipe dirigée par l'arbitre russe de haut niveau Kirill Levnikov ;

Le plan de Cannavaro pour briser la mauvaise série : Notre équipe nationale, qui a perdu quatre fois lors des cinq derniers matchs, vise à mettre fin à cette série de défaites ;

Le débarquement des jeunes légionnaires : Aux côtés de Khusanov, Shomurodov et Fayzullayev, des joueurs évoluant en Belgique, Suisse et Russie comme Karimov, Orozov, Mahamadjonov et Urinboyev ont été convoqués ;

L'invincibilité de 6 matchs de l'Iran : Les Iraniens, qui ont fait match nul contre la Belgique et l'Égypte au Mondial, sont invaincus depuis 6 matchs, mais n'ont pas non plus réussi à battre l'Ouzbékistan lors des 6 dernières confrontations directes.

Ouzbékistan — Iran : Historique des confrontations et état de forme actuel des équipes

Analyse des statistiques et indicateurs clés des 18 matchs entre les deux rivaux :

Indicateurs et aspects Équipe nationale d'Ouzbékistan Équipe nationale d'Iran Entraîneur principal Fabio Cannavaro (Italie) Amir Ghalenoei (Iran) Nombre total de matchs (18) 2 victoires, 6 nuls 10 victoires (supériorité globale) Bilan des matchs amicaux (6) 0 victoire, 2 nuls 4 victoires Dernière confrontation (18.11.2025) 0-0, victoire aux tirs au but 0-0, défaite aux tirs au but Tendance des 6 derniers matchs Invaincu contre l'Iran (5 nuls) N'a pas réussi à battre l'Ouzbékistan Dynamique des buts (derniers 2 matchs) N'a pas encaissé de but contre l'Iran N'a pas marqué contre l'Ouzbékistan Forme sportive récente 4 défaites sur les 5 derniers matchs Série d'invincibilité de 6 matchs

Expertise footballistique et analyse tactique : à quoi s'attendre du match à Ferghana ?

Conclusions des analystes sportifs internationaux et experts en football :

«Syndrome des nuls» et pragmatisme défensif : Cinq des six dernières rencontres entre l'Ouzbékistan et l'Iran se sont soldées par un match nul, et un seul but a été marqué lors des deux derniers matchs ; en raison de la rigueur défensive et de la solidité physique des deux équipes, on s'attend à une bataille tactique intense au milieu de terrain plutôt qu'à un football ouvert à Ferghana ;

L'adaptation tactique européenne de Cannavaro : Le technicien italien intègre rapidement les jeunes évoluant dans les championnats européens ; Abdukodir Khusanov (Lens) en défense, Abbos Fayzullayev au milieu et Eldor Shomurodov (Roma) en attaque sont les piliers du jeu ; leur connexion avec les nouveaux légionnaires sera la clé pour contrer la pression physique iranienne ;

Le facteur Kirill Levnikov : Les matchs entre l'Iran et l'Ouzbékistan sont toujours riches en émotions, fautes et duels ; la nomination de l'arbitre russe strict servira à canaliser les émotions sur le terrain et à garantir un jeu équitable ;

Motivation psychologique et fondations pour l'avenir : Battre un adversaire aussi expérimenté et invaincu que l'Iran avant les matchs difficiles contre la Syrie et la Corée du Sud fin 2026 donnera un crédit de confiance majeur au projet de Cannavaro auprès des fans et de la direction.

Aujourd'hui, sur le terrain de Ferghana, deux grands du football asiatique livreront une véritable bataille tactique non seulement pour le résultat, mais aussi pour le prestige sur le continent.

Selon vous, les joueurs de Fabio Cannavaro pourront-ils mettre fin à la série d'invincibilité de 6 matchs de l'Iran à Ferghana ? Quelle star (Shomurodov, Fayzullayev ou Khusanov) décidera du sort du match ? Laissez vos pronostics dans les commentaires et partagez cet article sur le derby asiatique le plus important après le Mondial avec tous les passionnés de football !