Sensation historique : l'Ouzbékistan devient champion du monde d'aviron !

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Sensation historique : l'Ouzbékistan devient champion du monde d'aviron !

Une nouvelle page de l'histoire du sport ouzbek a été écrite lors des Championnats du monde d'aviron qui se déroulent à Amsterdam, aux Pays-Bas. Lors des finales du 27 août, nos compatriotes ont réalisé une performance inégalée en montant sur la plus haute marche du podium.

Selon le service de presse du Comité national olympique (CNO) d'Ouzbékistan, ce succès est entré dans l'histoire de l'aviron ouzbek comme la première médaille d'or remportée lors de championnats du monde seniors, gravée en lettres d'or.

La maîtrise inégalée du duo Nurmatov et Safaraliyev

Engagés dans l'épreuve du deux de couple poids légers (LM2x), nos athlètes ont surpassé les meilleurs concurrents mondiaux :

  • Ligne d'arrivée dorée : Le duo Shahzod Nurmatov et Sobir Safaraliyev a parcouru la distance avec une vitesse élevée et une synchronisation parfaite, remportant le trophée principal des championnats du monde : la médaille d'or ;

  • Composition du podium : Dans une finale disputée, la médaille d'argent est revenue aux représentants de l'Allemagne, tandis que la médaille de bronze a été remportée par les athlètes de l'équipe nationale des États-Unis.

Un pas de géant vers les Jeux olympiques

Les rameurs ouzbeks, en devançant les représentants des nations leaders mondiales lors de ce championnat mondial, témoignent du passage de ce sport à un nouveau niveau de qualité dans notre pays.

Cette victoire historique a non seulement démontré le talent de nos athlètes, mais a également considérablement renforcé le prestige de notre équipe nationale avant les prochaines grandes compétitions internationales et les Jeux olympiques.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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