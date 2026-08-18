Le conflit dans le vestiaire entre Pep Guardiola et Kyle Walker révélé

·4·Sport
Le conflit dans le vestiaire entre Pep Guardiola et Kyle Walker révélé

Les détails de l’altercation tendue entre l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, et le défenseur expérimenté Kyle Walker, ainsi que des problèmes internes à l’équipe, ont été révélés au public. De nouvelles images présentées dans le documentaire A Beautiful Obsession, diffusé sur Amazon Prime Video, dévoilent les coulisses de la période de crise vécue en Premier League. Des médias étrangers et les sources d’ixt.com ont rapporté l’information. À ce sujet, Goal.com rapporte .

L’altercation a atteint son paroxysme après la défaite 2-0 contre Liverpool à Anfield, en décembre 2024. Ce revers faisait partie d’une série de sept matchs sans victoire pour Manchester City, dont six s’étaient soldés par une défaite. Il convient de rappeler que la saison précédente, l’équipe avait remporté le titre de championne d’Angleterre pour la quatrième fois consécutive.

L’affrontement tendu dans le vestiaire

Selon le documentaire, Kyle Walker n’a pas réussi à contenir sa colère pendant la pause d’après-match et a ouvertement exprimé son mécontentement face aux critiques de l’entraîneur. Bien qu’il fût l’un des capitaines de l’équipe, il a reproché que son nom soit cité à chaque réunion. Le joueur a affirmé qu’on cherchait délibérément à lui faire porter la responsabilité des erreurs tactiques collectives.

Walker, furieux publiquement, a protesté : « Vous mentionnez mon nom à chaque réunion, mon nom revient dans chacune d’entre elles. » Il a également mis en doute la sincérité de l’entraîneur, ajoutant que Guardiola n’avait initialement pas souhaité le voir devenir capitaine.

Les larmes de Pep Guardiola

Alors que l’altercation s’intensifiait, Pep Guardiola s’est soudainement laissé submerger par l’émotion et a fondu en larmes devant toute l’équipe. Même si l’entraîneur tentait d’expliquer que Walker était souvent cité parce qu’il était capitaine, la situation ne s’apaisant pas, il a parlé ouvertement de son avenir.

Dans une intervention d’une intensité émotionnelle incroyable, Guardiola a déclaré aux joueurs : « Si je suis le problème, vous devez me le dire. Je ne suis pas ici pour l’argent ni simplement pour rester. » Il a souligné avoir prolongé son contrat parce qu’il voulait continuer à se battre aux côtés de l’équipe et l’aider dans les moments difficiles, avant de demander le soutien des joueurs.

Pep GuardiolaKyle WalkerManchester CityPremier LeagueActualités De Football
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Rafael Leão devrait quitter l’AC MilanRafael Leão devrait quitter l’AC MilanAujourd'hui, 13:19Changements à la direction de Chelsea : Todd Boehly pourrait vendre sa participationChangements à la direction de Chelsea : Todd Boehly pourrait vendre sa participationAujourd'hui, 12:56Virgil van Dijk évoque les nouveaux défenseurs de LiverpoolVirgil van Dijk évoque les nouveaux défenseurs de LiverpoolAujourd'hui, 12:55Chelsea augmente fortement le prix du transfert de Pedro NetoChelsea augmente fortement le prix du transfert de Pedro NetoAujourd'hui, 12:19Liverpool recrute deux jeunes talents du club parisienLiverpool recrute deux jeunes talents du club parisienAujourd'hui, 11:37Manchester United affirme fermement qu’il ne vendra pas Bruno FernandesManchester United affirme fermement qu’il ne vendra pas Bruno FernandesAujourd'hui, 11:31
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov