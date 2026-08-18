Le conflit dans le vestiaire entre Pep Guardiola et Kyle Walker révélé

Les détails de l’altercation tendue entre l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, et le défenseur expérimenté Kyle Walker, ainsi que des problèmes internes à l’équipe, ont été révélés au public. De nouvelles images présentées dans le documentaire A Beautiful Obsession, diffusé sur Amazon Prime Video, dévoilent les coulisses de la période de crise vécue en Premier League. Des médias étrangers et les sources d’ixt.com ont rapporté l’information. À ce sujet, Goal.com rapporte .

L’altercation a atteint son paroxysme après la défaite 2-0 contre Liverpool à Anfield, en décembre 2024. Ce revers faisait partie d’une série de sept matchs sans victoire pour Manchester City, dont six s’étaient soldés par une défaite. Il convient de rappeler que la saison précédente, l’équipe avait remporté le titre de championne d’Angleterre pour la quatrième fois consécutive.

L’affrontement tendu dans le vestiaire

Selon le documentaire, Kyle Walker n’a pas réussi à contenir sa colère pendant la pause d’après-match et a ouvertement exprimé son mécontentement face aux critiques de l’entraîneur. Bien qu’il fût l’un des capitaines de l’équipe, il a reproché que son nom soit cité à chaque réunion. Le joueur a affirmé qu’on cherchait délibérément à lui faire porter la responsabilité des erreurs tactiques collectives.

Walker, furieux publiquement, a protesté : « Vous mentionnez mon nom à chaque réunion, mon nom revient dans chacune d’entre elles. » Il a également mis en doute la sincérité de l’entraîneur, ajoutant que Guardiola n’avait initialement pas souhaité le voir devenir capitaine.

Les larmes de Pep Guardiola

Alors que l’altercation s’intensifiait, Pep Guardiola s’est soudainement laissé submerger par l’émotion et a fondu en larmes devant toute l’équipe. Même si l’entraîneur tentait d’expliquer que Walker était souvent cité parce qu’il était capitaine, la situation ne s’apaisant pas, il a parlé ouvertement de son avenir.

Dans une intervention d’une intensité émotionnelle incroyable, Guardiola a déclaré aux joueurs : « Si je suis le problème, vous devez me le dire. Je ne suis pas ici pour l’argent ni simplement pour rester. » Il a souligné avoir prolongé son contrat parce qu’il voulait continuer à se battre aux côtés de l’équipe et l’aider dans les moments difficiles, avant de demander le soutien des joueurs.