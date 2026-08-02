Josko Gvardiol : Enzo Maresca est l'entraîneur parfait pour Manchester City

Selon Goal.com, le défenseur de Manchester City Josko Gvardiol a qualifié le nouveau entraîneur principal Enzo Maresca de candidat « parfait » pour succéder à Pep Guardiola. L'entraîneur italien fait face à une immense responsabilité après que le légendaire technicien catalan a quitté le club suite à une décennie faste au stade Etihad, rapporte Goal.com rapporte que

Après l'ère brillante de Pep Guardiola, une nouvelle période a débuté avec l'arrivée d'Enzo Maresca au poste d'entraîneur cet été. Les premières impressions de l'équipe lors des entraînements montrent que les joueurs soutiennent pleinement cette nouvelle nomination.

Nouvelle approche tactique et processus d'adaptation

Le joueur croate a souligné qu'il était pleinement convaincu par la décision de la direction du club et a évoqué les qualités uniques de l'entraîneur. Selon Josko Gvardiol, Enzo n'a pas été choisi par hasard et apporte de nouvelles idées spécifiques.

« Le niveau d'exigence est très élevé et Enzo a été choisi pour une raison. Je pense que c'est un entraîneur de qualité, qui a de nouvelles idées, et nous devons voir ce que nous devons faire en termes de style de jeu et de tactique. Je pense que c'est le candidat idéal, mais cela prendra certainement du temps », a déclaré le défenseur.

Néanmoins, le défenseur croate a évalué de manière réaliste la difficulté de la tâche à venir. Reconnaissant que l'équipe doit s'adapter rapidement à une nouvelle approche tactique, il a souligné que l'effectif n'est pas encore tout à fait complet en raison des vacances consécutives à la Coupe du Monde des Clubs, mais que les fondations tactiques sont posées dès à présent.

La vision unique d'Enzo Maresca

On sait qu'Enzo Maresca a été l'adjoint de Pep Guardiola lors de la saison du triplé 2022/23. Cependant, le technicien de 46 ans a immédiatement fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de devenir une simple copie de son mentor.

Il est bien décidé à imposer sa propre philosophie au stade Etihad plutôt que de simplement maintenir l'existant. Lors de sa présentation officielle, Maresca avait déclaré : « Il peut y avoir des concepts similaires, mais chaque entraîneur est différent. Je pense qu'il est difficile et impossible de simplement copier le travail des autres entraîneurs. Je ne vois pas le football de la même manière et je ne crois donc pas au copier-coller. »

Selon Gvardiol, le changement d'entraîneur est un nouveau processus qui ne sera pas facile, et la tâche principale des joueurs est de s'adapter le plus rapidement possible au nouveau coach et d'exécuter ses consignes avant le début de la saison.