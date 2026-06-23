Alexey Gasilin, ancien joueur du Zenit Saint-Pétersbourg, a partagé son avis sur le match opposant les équipes nationales du Portugal et de l'Ouzbékistan, qualifiées pour la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

L'ancien footballeur a exhorté les supporters à profiter de la possible dernière participation de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à la Coupe du Monde. Selon lui, ce mondial pourrait être l'une des dernières apparitions sur la scène internationale pour les deux plus grandes stars de l'histoire du football.

« Profitez du jeu de Messi et Ronaldo. Appréciez les dernières apparitions de ces stars à la Coupe du Monde », a rapporté Sovetsky Sport en citant Gasilin.

Gasilin n'a pas caché qu'il s'attendait à une grande efficacité de la part de Cristiano Ronaldo lors du duel Portugal — Ouzbékistan. Il a prédit que l'attaquant portugais marquerait deux buts pour répondre à ses détracteurs.

« Ronaldo marquera facilement un doublé, puis il fera taire les critiques », a déclaré l'ancien joueur.

Cristiano Ronaldo reste l'un des leaders principaux de l'équipe nationale du Portugal. Par conséquent, les défenseurs ouzbeks devront surveiller l'attaquant expérimenté sans relâche, surtout dans la surface de réparation.

Cependant, les « Loups Blancs » entreront sur le terrain avec l'intention d'opposer une résistance digne face à un adversaire étoilé et d'obtenir leur premier résultat positif lors du mondial.

Le match entre le Portugal et l'Ouzbékistan aura lieu aujourd'hui, le 23 juin. La rencontre est prévue pour débuter à 22h00, heure de Tachkent.

L'attention principale lors du match sera portée sur les actions de Ronaldo, la discipline de la défense ouzbèke et la lutte des deux équipes pour la victoire.