Haaland parle de la Norvège : « Il est temps de montrer ce dont nous sommes capables »

Bien que l'équipe nationale de Norvège ait terminé son parcours lors de la Coupe du Monde 2026, pour Erling Haaland, ce tournoi n'est pas une simple page tournée, mais le signe d'une nouvelle ère. L'attaquant s'est exprimé ouvertement sur l'avenir du football norvégien après la performance de son équipe, la victoire contre le Brésil et le match difficile face à l'Angleterre.

« C'était mon objectif de longue date »

Pour Erling Haaland, défendre les couleurs de la Norvège lors d'une Coupe du Monde était l'un de ses rêves les plus chers depuis des années. Selon lui, la Coupe du Monde 2026 a permis à l'équipe nationale de Norvège de se faire une place sur la grande scène internationale.

« C'était mon objectif de longue date. Je pense qu'après ce tournoi, nous avons réussi à faire connaître la Norvège au monde du football », a déclaré Haaland.

Haaland souligne que la tâche la plus importante désormais n'est pas de réaliser une bonne performance isolée, mais de maintenir ce niveau de manière constante.

La victoire contre le Brésil : une nouvelle source de confiance

L'un des moments forts du tournoi pour la Norvège a été le match contre le Brésil. Haaland a qualifié cette victoire de preuve importante du potentiel de l'équipe.

Selon lui, la Norvège a prouvé qu'elle pouvait non seulement rivaliser avec l'une des meilleures équipes du monde, mais aussi qu'elle était capable de gagner.

Une défaite face à l'Angleterre, mais pas de découragement

La Norvège s'est inclinée face à l'Angleterre au tour suivant. Mais Haaland ne voit pas ce résultat uniquement comme une défaite.

Il affirme que la Norvège a contraint l'Angleterre à un combat acharné et que le match aurait pu se terminer différemment.

« Au final, nous avons perdu contre l'Angleterre, mais nous les avons poussés dans leurs retranchements. Les choses auraient pu se passer autrement », a-t-il ajouté.

Ces propos montrent que le moral de l'équipe n'est pas atteint, mais qu'au contraire, la confiance en l'avenir s'est renforcée.

« Nous avons une génération exceptionnelle »

Haaland regarde l'avenir de l'équipe nationale de Norvège avec beaucoup d'espoir. Il estime que les prochaines Coupes du Monde et Championnats d'Europe seront l'occasion pour cette génération de s'affirmer pleinement.

« D'autres Coupes du Monde et Championnats d'Europe nous attendent. Je pense qu'il est temps de montrer réellement ce dont nous sommes capables. Nous avons une génération exceptionnelle », a conclu Haaland.

La Norvège est peut-être repartie sans trophée de la Coupe du Monde 2026, mais les mots de Haaland laissent entendre que l'histoire de cette équipe ne fait que commencer.

Selon vous, la Norvège peut-elle réellement devenir un prétendant sérieux lors des prochains grands tournois ?