Anvar Anvarov remporte la médaille d'or lors d'un tournoi international en Suisse

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Anvar Anvarov remporte la médaille d'or lors d'un tournoi international en Suisse

Une nouvelle victoire majeure et joyeuse est célébrée dans le monde du sport ouzbek. Notre athlète, qui a dignement défendu l'honneur de notre Patrie sur la scène internationale où se sont réunis les meilleurs sportifs du monde, rentre au pays avec un succès éclatant. À Solletuna, en Suisse, le prestigieux tournoi international d'athlétisme « Folksam Grand Prix » a pris fin. Anvar Anvarov, membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, a fait preuve d'une véritable maîtrise dans le saut en longueur, montant sur la plus haute marche du podium pour remporter la médaille d'or.

Les représentants de la Norvège et de la Hongrie ont été largement distancés

Notre talentueux athlète Anvar Anvarov, mobilisant toute sa force et sa technique, a enregistré exactement 8,23 mètres au cours du tournoi. Cette performance est le meilleur résultat de la compétition, offrant à notre compatriote le titre de champion absolu. Avec ce saut victorieux, l'athlète ouzbek a laissé ses poursuivants les plus proches, originaires de Norvège et de Hongrie, loin derrière lui, ne laissant aucune chance à ses rivaux.

Vous pouvez consulter les détails des vainqueurs et des médaillés du saut en longueur masculin du tournoi « Folksam Grand Prix » dans le tableau officiel des résultats ci-dessous :

Rang

Vainqueurs et médaillés

Équipe (Pays)

Résultat final

Performance (Médaille)

1ère place

Anvar Anvarov

Ouzbékistan

8,23 mètres

Médaille d'or (Champion)

2ème place

Henrik Flatnes

Norvège

8,03 mètres

Médaille d'argent

3ème place

Kristofer Prist

Hongrie

7,79 mètres

Médaille de bronze

Le drapeau de l'Ouzbékistan a flotté haut sur le podium

Selon le procès-verbal final, la deuxième place a été occupée par le célèbre athlète norvégien Henrik Flatnes avec un résultat de 8,03 mètres, tandis que l'athlète hongrois Kristofer Prist a complété le trio de tête avec 7,79 mètres. Anvarov les a devancés respectivement de 20 cm et 44 cm, prouvant une fois de plus la puissance du sport ouzbek sur la scène internationale. Les moments où le drapeau de l'Ouzbékistan flottait au sommet du podium et où notre hymne retentissait ont émerveillé tout le stade.

Sur l'importance de la victoire :

Les experts soulignent que le résultat de 8,23 mètres réalisé par Anvar Anvarov est considéré comme une performance très élevée selon les normes mondiales d'athlétisme. Un tel succès permettra à notre athlète de renforcer son expérience internationale et ses points de classement avant les prochaines compétitions internationales prestigieuses et les Jeux asiatiques.

Au nom de l'équipe Zamin et de nombreux passionnés de sport, nous félicitons chaleureusement notre talentueux athlète Anvar Anvarov pour cette immense victoire et lui souhaitons de conquérir les sommets olympiques lors des prochaines compétitions !

Suivez toujours avec nous sur les pages de Zamin les dernières victoires sur les terrains sportifs mondiaux, les succès des athlètes ouzbeks dans les tournois internationaux, des reportages passionnants et les informations exclusives les plus fiables du monde du sport !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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