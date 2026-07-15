Anvar Anvarov remporte la médaille d'argent au tournoi de Budapest

Une excellente nouvelle pour l'athlétisme ouzbek en provenance de Hongrie. Lors du « Hungarian Athletic Grand Prix » à Budapest, Anvar Anvarov a décroché la médaille d'argent au saut en longueur avec une marque de 8,12 mètres.

Le deuxième essai, celui du podium

Le résultat décisif pour Anvarov a été enregistré lors de son deuxième essai. L'athlète ouzbek a sauté à 8,12 mètres, s'emparant de la deuxième place face à une concurrence relevée.

Cette performance confirme une fois de plus sa forme constante. En saut en longueur, franchir la barre des 8 mètres est toujours considéré comme une marque de haut niveau.

Tentoglu premier, Anvarov deuxième

La première place de la compétition est revenue au célèbre athlète grec Miltiadis Tentoglu, vainqueur avec un saut de 8,31 mètres.

Anvar Anvarov a pris la deuxième place avec 8,12 mètres. L'Allemand Simon Batz a réalisé la même performance, mais a terminé troisième au classement final.

Rang Athlète Pays Résultat 1 Miltiadis Tentoglu Grèce 8,31 m 2 Anvar Anvarov Ouzbékistan 8,12 m 3 Simon Batz Allemagne 8,12 m

Une médaille importante dans un tournoi de niveau Gold

Le « Hungarian Athletic Grand Prix » est l'une des compétitions prestigieuses du calendrier de World Athletics. Dans de tels tournois, chaque médaille est cruciale non seulement pour le résultat, mais aussi pour le classement mondial et la confiance de l'athlète.

Anvarov a une fois de plus hissé le nom de l'Ouzbékistan sur le podium dans les secteurs européens les plus compétitifs.

Cette médaille d'argent n'est pas une simple deuxième place. C'est la preuve que l'athlétisme ouzbek est une force compétitive internationale en saut en longueur.

Sauter au-delà de 8 mètres : un signal fort

En saut en longueur, la barre des 8 mètres représente un seuil psychologique et sportif important. Le résultat de 8,12 mètres d'Anvarov montre qu'il est prêt pour une forte concurrence cette saison.

Plus important encore, il a réalisé cette performance dans une compétition où participait un athlète de classe mondiale comme Miltiadis Tentoglu. Finir deuxième face à une telle concurrence renforce la confiance.

Un nouveau podium international pour l'Ouzbékistan

Ces derniers temps, Anvar Anvarov participe activement aux tournois européens et enregistre régulièrement des résultats de haut niveau, témoignant de son expérience croissante sur la scène internationale.

Chaque départ de ce type a une double importance pour l'athlète : d'abord, le résultat et la médaille, et ensuite, l'opportunité de se tester face à des rivaux de taille avant les grandes échéances.

Anvarov a su tirer profit de cette opportunité à Budapest.

Place désormais à des objectifs plus ambitieux

La médaille d'argent de Budapest pourrait être l'un des points forts de la saison pour Anvarov, prouvant une fois de plus son immense potentiel.

La mission principale est désormais de maintenir cette régularité, d'améliorer encore ses performances lors des prochaines sorties et de viser le podium dans les plus grandes compétitions.

La confiance venue de Budapest

Anvar Anvarov a remporté la médaille d'argent au « Hungarian Athletic Grand Prix ». Son saut à 8,12 mètres est une nouvelle réjouissante pour l'athlétisme ouzbek.

Cette médaille montre que les horizons de l'athlète sur la scène internationale s'élargissent. Une question se pose désormais aux fans : Anvarov pourra-t-il approcher les 8,30 mètres lors de ses prochaines compétitions ?