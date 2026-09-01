Pluie de buts au Camp Nou : Barcelone remporte un thriller de 7 buts

·5·Sport
Pluie de buts au Camp Nou : Barcelone remporte un thriller de 7 buts

La 3e journée du championnat d'Espagne s'est achevée sur une rencontre au sommet. Le FC Barcelone, qui accueillait le Rayo Vallecano, a offert un véritable festival offensif en s'imposant 5-2 avec brio.

Grâce à ce succès, les Blaugranas de Hansi Flick reprennent la tête de la Liga avec 9 points, devançant leur rival historique, le Real Madrid, à la différence de buts.

Le leadership de Raphinha et le 50e but historique de Yamal

Les héros du match et leurs performances clés :

  • Raphinha, meilleur buteur de la Liga : L'ailier brésilien a inscrit un doublé aux 19e et 71e minutes, portant son total à 5 buts cette saison et s'emparant seul de la tête du classement des buteurs.

  • Le cap symbolique de Yamal : Lamine Yamal (21e, 90e) a également signé un doublé, marquant ses premiers buts de la saison et atteignant la barre des 50 buts toutes compétitions confondues sous le maillot du Barça.

  • La réponse du Rayo : Pour les visiteurs, Sergio Camello (12e, 59e) a répondu par un doublé, tandis que Lejeune a marqué contre son camp à la 51e minute.

Feuille de match et compositions

  • Liga | 3e journée

  • FC Barcelone — Rayo Vallecano 5-2

  • 31 août, stade du Camp Nou

  • Buts : Raphinha (19e, 71e), Yamal (21e, 90e), Lejeune (51e, c.s.c.) — Camello (12e, 59e) ;

  • Composition du FC Barcelone : Joan García, Koundé, Cubarsí, Christensen, Espart, Pedri (Cancelo, 78e), Bernal (Rodri, 64e), Olmo (Fermín, 64e), Gordon (Adeyemi, 78e), Yamal, Raphinha (Abdulkarim, 85e) ;

  • Composition du Rayo Vallecano : Cárdenas, Balliu, Lejeune, Ciss, Vertruvd, Bouare (Díaz, 57e), Valentín, López (Nteka, 75e), de Frutos (Pérez, 58e), García, Camello (Alemao, 75e) ;

  • Avertissement : Pedrosa (90e).

Après cette défaite, le Rayo Vallecano reste à la 16e place avec 1 point.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Drame sur le marché des transferts : Liverpool rejette l'offre de 85 M£ de CityDrame sur le marché des transferts : Liverpool rejette l'offre de 85 M£ de CityHier, 22:38«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de MessiHier, 22:32L'Ouzbékistan U-20 entame les éliminatoires de la Coupe d'Asie par une victoire : le Bangladesh battuL'Ouzbékistan U-20 entame les éliminatoires de la Coupe d'Asie par une victoire : le Bangladesh battuHier, 22:27La fin d'une ère : Messi annonce sa retraite internationale avec l'ArgentineLa fin d'une ère : Messi annonce sa retraite internationale avec l'ArgentineHier, 21:51Où Umar Nurmagomedov a-t-il fait une erreur ? Une légende de l'UFC fait une déclaration fracassante sur ce combatOù Umar Nurmagomedov a-t-il fait une erreur ? Une légende de l'UFC fait une déclaration fracassante sur ce combatHier, 21:09Lionel Messi met fin à sa carrière internationaleLionel Messi met fin à sa carrière internationaleHier, 20:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)