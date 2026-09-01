Pluie de buts au Camp Nou : Barcelone remporte un thriller de 7 buts

La 3e journée du championnat d'Espagne s'est achevée sur une rencontre au sommet. Le FC Barcelone, qui accueillait le Rayo Vallecano, a offert un véritable festival offensif en s'imposant 5-2 avec brio.

Grâce à ce succès, les Blaugranas de Hansi Flick reprennent la tête de la Liga avec 9 points, devançant leur rival historique, le Real Madrid, à la différence de buts.

Le leadership de Raphinha et le 50e but historique de Yamal

Les héros du match et leurs performances clés :

Raphinha, meilleur buteur de la Liga : L'ailier brésilien a inscrit un doublé aux 19e et 71e minutes, portant son total à 5 buts cette saison et s'emparant seul de la tête du classement des buteurs.

Le cap symbolique de Yamal : Lamine Yamal (21e, 90e) a également signé un doublé, marquant ses premiers buts de la saison et atteignant la barre des 50 buts toutes compétitions confondues sous le maillot du Barça.

La réponse du Rayo : Pour les visiteurs, Sergio Camello (12e, 59e) a répondu par un doublé, tandis que Lejeune a marqué contre son camp à la 51e minute.

Feuille de match et compositions

Liga | 3e journée

FC Barcelone — Rayo Vallecano 5-2

31 août, stade du Camp Nou

Buts : Raphinha (19e, 71e), Yamal (21e, 90e), Lejeune (51e, c.s.c.) — Camello (12e, 59e) ;

Composition du FC Barcelone : Joan García, Koundé, Cubarsí, Christensen, Espart, Pedri (Cancelo, 78e), Bernal (Rodri, 64e), Olmo (Fermín, 64e), Gordon (Adeyemi, 78e), Yamal, Raphinha (Abdulkarim, 85e) ;

Composition du Rayo Vallecano : Cárdenas, Balliu, Lejeune, Ciss, Vertruvd, Bouare (Díaz, 57e), Valentín, López (Nteka, 75e), de Frutos (Pérez, 58e), García, Camello (Alemao, 75e) ;

Avertissement : Pedrosa (90e).

Après cette défaite, le Rayo Vallecano reste à la 16e place avec 1 point.