L'Ouzbékistan atteint 30 médailles aux Jeux asiatiques
Aux Jeux asiatiques qui se déroulent à Aichi-Nagoya, la délégation ouzbèke a porté son total de médailles à 30. Le gymnaste Rasuljon Abdurahimov a remporté la dernière récompense.
Abdurahimov a décroché la médaille de bronze en finale des barres parallèles avec un score de 14,433 points.
Ainsi, la délégation ouzbèke compte désormais 6 médailles d'or, 15 d'argent et 9 de bronze.
La médaille de Rasuljon Abdurahimov a permis à la délégation d'atteindre un total de 30 médailles.
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