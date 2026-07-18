Infantino souligne le rôle de Trump dans la Coupe du Monde 2026

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Infantino souligne le rôle de Trump dans la Coupe du Monde 2026

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a exprimé sa gratitude au président américain Donald Trump à l'approche de la finale de la Coupe du Monde 2026. Selon lui, sans l'implication de Trump, la compétition n'aurait pas connu un tel succès.

Ces propos ont été tenus lors d'une conférence de presse organisée à la Trump Tower, à New York.

« Le rêve américain est devenu réalité »

Dans son discours, Gianni Infantino a souligné que la Coupe du Monde 2026 a su unir le monde entier.

« Monsieur le Président, le rêve américain est devenu réalité. Nous avons uni le monde entier », a déclaré le patron de la FIFA.

Infantino a mis en avant l'ampleur de la compétition et l'intérêt mondial qu'elle a suscité.

La contribution de Trump hautement saluée

Le président de la FIFA a également reconnu le rôle de Donald Trump dans l'organisation et le déroulement du tournoi.

« Je sais que vous n'avez pas besoin d'éloges. Mais sans vous, cette Coupe du Monde n'aurait pas connu un tel succès », a affirmé Infantino.

Ses paroles ont été perçues comme un hommage à l'implication de Trump dans les processus organisationnels et politiques entourant l'événement.

Le Mondial atteint sa phase décisive

La Coupe du Monde 2026 est organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

En finale, les équipes nationales d'Espagne et d'Argentine s'affronteront pour le titre mondial. Ce match déterminera le nouveau champion du tournoi.

Infantino avait également remercié l'équipe d'Iran

Il avait été rapporté précédemment que le président de la FIFA avait également remercié l'équipe nationale d'Iran pour sa participation au tournoi.

Désormais, à l'approche de la finale, Infantino a tenu à souligner la place de Donald Trump dans le succès global de la compétition.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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