Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran a annoncé le lancement d'une nouvelle opération militaire contre des installations appartenant aux forces américaines au Moyen-Orient. Selon Téhéran, cette attaque a entraîné la destruction totale du principal centre d'IA des États-Unis à Bahreïn. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La partie iranienne affirme que ce centre technologique était utilisé par l'armée américaine pour diriger des frappes et coordonner des opérations dans la région. Le CGRI qualifie cette action de mesure de rétorsion sévère face aux activités de Washington dans la région.

Sécurité régionale et infrastructures technologiques

Le commandement militaire iranien a qualifié cette attaque de riposte appropriée aux actions menées par les États-Unis, que Téhéran qualifie de « crimes de guerre ». Cet événement marque une nouvelle escalade des tensions géopolitiques dans la région, les infrastructures de haute technologie devenant désormais des cibles.

Selon les informations, ce centre à Bahreïn jouait un rôle crucial dans l'analyse de données via des algorithmes d'IA et l'automatisation de missions de combat. L'Iran s'attend à ce que la destruction de telles installations porte un coup significatif aux capacités militaires américaines dans la région.

En outre, le communiqué du CGRI menace de poursuivre les frappes contre les installations industrielles et technologiques américaines dans les pays abritant des bases militaires des États-Unis. Cela impose aux autres nations de la région de revoir leurs mesures de sécurité.

Pour l'instant, le département de la Défense des États-Unis ou les autorités de Bahreïn n'ont pas fourni de commentaires détaillés sur cette déclaration. Habituellement, les parties interprètent différemment l'ampleur des pertes, mais le ciblage d'un centre d'IA souligne une fois de plus l'importance cruciale des technologies dans les guerres modernes.

Selon les experts, les attaques contre les systèmes d'IA représentent une forme hybride de cyberguerre et de guerre physique, et de tels sites stratégiques pourraient devenir des cibles prioritaires à l'avenir. Cette déclaration de l'Iran complique sans aucun doute la situation au Moyen-Orient et reste au centre de l'attention internationale.