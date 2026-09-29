Javier Tebas fait une déclaration cinglante sur l'affaire Manchester City

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Javier Tebas fait une déclaration cinglante sur l'affaire Manchester City

Le président de la Liga espagnole, Javier Tebas, a exprimé sa position ferme concernant les violations financières reprochées au club de Manchester City. Selon lui, l'avenir et l'intégrité du football européen dépendent directement de l'application de règles équitables pour tous les participants. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

S'appuyant sur des informations diffusées par The Athletic, des rapports ont circulé selon lesquels une commission indépendante aurait jugé fondées la quasi-totalité des 115 accusations financières portées contre les « Citizens ». Cette situation a suscité un vif intérêt au sein de la communauté du football, notamment chez les dirigeants des championnats européens.

Contrôle financier et stabilité économique

En commentant la situation, Javier Tebas a rappelé sur son compte de réseau social sa position défendue depuis des années. Il souligne que la stabilité économique et le contrôle financier ne sont pas de la simple bureaucratie ou un caprice, mais une nécessité vitale pour la survie du sport.

Selon Tebas, la compétitivité des clubs ne doit pas reposer uniquement sur les ressources financières colossales dont ils disposent, mais sur une gestion efficace et le respect strict des règles communes. Le patron de la Liga a ajouté que la défense de cette position lui a valu de nombreuses critiques, mais qu'il reste fidèle à ses convictions.

La réponse du club et les litiges précédents

De son côté, Manchester City a fait savoir que les procédures juridiques sont toujours en cours, tout en s'abstenant de démentir directement les informations diffusées. La Premier League, quant à elle, a qualifié la situation de « procédure privée et confidentielle » et a refusé de faire tout commentaire pour le moment.

Rappelons que Manchester City a déjà été confronté à des violations graves similaires. En 2020, le club avait réussi à faire annuler par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) une suspension de deux ans des compétitions européennes imposée par l'UEFA. À l'époque, Javier Tebas avait déjà vivement critiqué la décision du TAS, soulignant qu'elle portait gravement atteinte à la réputation du système de contrôle économique du football européen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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