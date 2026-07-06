Pourquoi Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Erling Haaland ne peuvent-ils pas atteindre le niveau de Messi et Ronaldo ?

Dans le football moderne, l'émergence de jeunes stars comme Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Erling Haaland a alimenté les débats sur le début d'une nouvelle ère. Cependant, de nombreux experts et anciens joueurs doutent que ces talents puissent atteindre les standards « divins » établis par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Tonito, ancien joueur du Sporting CP, a souligné que l'obstacle principal pour la nouvelle génération n'est pas le talent, mais la régularité. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont régné sur le football mondial pendant près de vingt ans. Les records qu'ils ont établis et les résultats qu'ils ont obtenus semblaient impossibles pour beaucoup. Selon Goal.com, Tonito a déclaré que, peu importe la force des nouvelles stars, leur capacité à maintenir leur niveau pendant des décennies reste incertaine. Selon lui, ces deux légendes ont atteint un sommet unique dans l'histoire du football, et quelques saisons brillantes ne suffisent pas pour s'en approcher.

La régularité, mesure de la grandeur

Lamine Yamal a battu de nombreux records avec le FC Barcelone et l'équipe nationale d'Espagne, remportant l'Euro 2024 et étant élu meilleur jeune joueur du tournoi. Mais comme le souligne Tonito, le vrai test commence maintenant. Erling Haaland et Kylian Mbappé démontrent également leurs capacités de buteurs dans leurs clubs respectifs, mais leur défi principal est de maintenir ce rythme pendant au moins 15 ans. « Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont dans une autre dimension. Avant de parler des autres joueurs, nous devons voir combien d'années ils pourront maintenir ce niveau », déclare l'ancien milieu de terrain.

Aujourd'hui, le monde du football a franchi une nouvelle étape. La nouvelle génération tente de reproduire les exploits de ces deux « dieux » par la compétition. Selon Tonito, l'apparition simultanée de Messi et Ronaldo et leur longévité à un tel niveau sont des phénomènes uniques dans l'histoire du football. Il ne croit pas que quelqu'un puisse reproduire ces résultats à l'avenir, bien qu'il admette pouvoir se tromper.

Analyses avant le choc entre l'Espagne et le Portugal

Avant le duel à venir entre l'Espagne et le Portugal, Tonito a également évoqué les changements au sein de la « Roja ». Bien que Lamine Yamal reste la principale menace de l'équipe, la condition physique et la baisse de forme de Nico Williams pourraient modifier la dynamique offensive de l'équipe de Luis de la Fuente. Si Nico Williams ne joue pas, l'Espagne deviendra une équipe plus dépendante de la possession de balle, renonçant aux attaques verticales.

En conclusion, des joueurs comme Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont des prétendants pour être les meilleurs de leur époque. Cependant, pour entrer dans la catégorie des « immortels » du football, ils doivent non seulement gagner des trophées, mais aussi émerveiller les fans avec leur jeu pendant des décennies, comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Pour l'instant, la nouvelle génération reste composée de voyageurs en quête de ce sommet.