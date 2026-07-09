Haaland s'inspire de Ronaldo : le régime inhabituel de la star norvégienne révélé

De nouveaux détails sur le régime alimentaire quotidien d'Erling Haaland, attaquant de Manchester City et de l'équipe nationale de Norvège, ont été révélés.

Selon The Sun, l'avant-centre de 25 ans suit un régime strict pour maintenir sa condition physique. Son alimentation serait inspirée du style de Cristiano Ronaldo.

Haaland mange six fois par jour

Selon la source, Haaland consomme environ 6 000 calories par jour.

Le footballeur divise ses repas en plusieurs parties, mangeant six fois par jour. Cela est considéré comme essentiel pour qu'il puisse supporter des charges physiques élevées et maintenir sa puissance sur le terrain.

Que contient son régime ?

Le régime quotidien de Haaland est très riche et composé de produits adaptés à l'organisme d'un athlète.

Son menu comprendrait du poulet, des pâtes, du steak, du poisson, des œufs, des légumes, des abats, du lait cru et du miel.

Le footballeur a complètement renoncé aux sucreries. Sa boisson principale est l'eau.

Joshua King : « Il mange comme un ours »

L'ancien attaquant de l'équipe nationale de Norvège, Joshua King, a partagé un avis intéressant sur les habitudes alimentaires de Haaland.

« Je n'ai jamais vu quelqu'un manger autant. Il mange comme un ours », a déclaré King.

Ces mots montrent une fois de plus la rigueur et la discipline qui sous-tendent la préparation physique de Haaland.

195 cm et 94 kg

Actuellement, Erling Haaland mesure 195 centimètres et pèse 94 kilogrammes.

Il est souligné que sa condition physique puissante, sa vitesse et sa domination dans la surface de réparation sont liées non seulement aux entraînements, mais aussi à un régime alimentaire strict.

L'Angleterre, prochain défi pour la Norvège

L'équipe nationale de Norvège s'est qualifiée pour les quarts de finale après avoir battu le Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Désormais, les Norvégiens affronteront l'Angleterre pour une place en demi-finale. La forme et la condition physique de Haaland pourraient être des facteurs décisifs dans ce match.