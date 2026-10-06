Cristiano Ronaldo de retour à Al-Nassr : son avenir en sélection reste incertain

Alors que les interrogations se multiplient sur l'avenir de Cristiano Ronaldo en équipe du Portugal, la star de 41 ans est retournée en Arabie saoudite. Le club d'Al-Nassr a publié une photo montrant le retour de l'attaquant portugais à l'entraînement, l'accueillant chaleureusement.

« Un grand athlète... au cœur du Najd, à Al-Nassr », a écrit le club saoudien sur les réseaux sociaux.

Le retour de Ronaldo à Riyad fait suite à son départ anticipé du rassemblement du Portugal. Il était resté sur le banc lors du match contre la Norvège le 27 septembre sans entrer en jeu.

D'où vient la situation entre Ronaldo et Jesus ?

Ronaldo a été titulaire et a joué 66 minutes lors du match de Ligue des Nations contre le Pays de Galles le 24 septembre. Cependant, il a passé tout le match sur le banc contre la Norvège le 27 septembre.

Par la suite, des rumeurs ont circulé sur un malentendu entre le joueur et l'entraîneur Jorge Jesus lors du rassemblement. Le 30 septembre, Ronaldo a quitté le rassemblement du Portugal. Selon Reuters, le joueur a déclaré avoir pris cette décision après la conférence de presse de Jesus et une discussion avec Pedro Proença, président de la Fédération portugaise de football.

Cet événement a alimenté les spéculations sur une possible fin de carrière internationale pour Ronaldo.

Mais Jesus n'a pas fermé la porte à Ronaldo

Le point le plus intéressant est qu'aucune rupture officielle n'a été annoncée concernant la relation entre Ronaldo et l'équipe nationale.

Au contraire, après la victoire du Portugal 2-1 contre la Norvège le 4 octobre, Jorge Jesus a déclaré que Ronaldo pouvait revenir en sélection s'il le souhaitait. L'entraîneur a souligné que le joueur pourrait être inclus dans la liste des convoqués pour le prochain rassemblement.

Par conséquent, pour l'instant, il n'y a aucune raison de considérer les rapports selon lesquels Ronaldo aurait décidé de ne plus jouer pour le Portugal comme une décision définitive.

Selon la position de Jesus, la décision finale dépend du joueur lui-même.

Désormais, toute l'attention se tourne vers Al-Nassr

Pour Ronaldo, la carrière en club se poursuit.

Al-Nassr a accueilli à nouveau l'attaquant de 41 ans et lui a accordé une attention particulière dans sa publication officielle. Le retour de Ronaldo à Riyad est crucial pour le club saoudien alors qu'il prépare les prochains matchs de la saison.

Son prochain match avec Al-Nassr suscite également un vif intérêt chez les fans. Sa dernière apparition en club remonte au 12 septembre contre Al-Khaleej. Depuis, il était à la disposition de l'équipe nationale du Portugal.

L'histoire de Ronaldo en équipe nationale n'est peut-être pas encore terminée

Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur et le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe du Portugal. Il est donc naturel que chacune de ses décisions suscite un grand intérêt autour de la sélection.

Pour l'instant, la situation envoie des signaux contradictoires : Ronaldo a quitté le rassemblement, mais Jorge Jesus a laissé la porte ouverte à son retour.

Il est donc trop tôt pour conclure que « Ronaldo ne jouera plus pour le Portugal ».

D'un côté, la légende de 41 ans se prépare à poursuivre sa carrière à Al-Nassr. De l'autre, la porte de l'équipe du Portugal lui reste ouverte.

La réponse à la question la plus intéressante pourrait être connue lors du prochain rassemblement : Ronaldo portera-t-il à nouveau le maillot du Portugal ou son histoire de plus de 20 ans avec l'équipe nationale s'arrête-t-elle ici ?