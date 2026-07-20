Nouveau leader au classement FIFA : l'Espagne détrône l'Argentine

Après avoir battu l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2026, l'Espagne a repris la première place du classement FIFA. Les Espagnols dominent désormais le classement avec 1995,88 points, ajoutant 30,27 points par rapport à la mise à jour précédente et délogeant l'Argentine de la première marche du podium.

Bien que l'Argentine n'ait pas perdu de points suite à sa défaite en finale, elle est tombée à la deuxième place avec 1970,37 points.

Zamin.uz Le classement FIFA mis à jour présente les changements dans le top 10 et les performances des équipes ayant réalisé des exploits notables lors du Mondial.

La « malédiction historique » a encore frappé

La statistique inquiétante qui poursuit chaque équipe débutant la Coupe du Monde en tant que leader du classement s'est confirmée une fois de plus : aucune équipe occupant la première place du classement FIFA n'a réussi à remporter le tournoi. L'Argentine n'a pas pu briser cette « malédiction historique ».

Les autres équipes en haut du classement ont également ajusté leurs positions en fonction de leur parcours dans le tournoi :

France : Occupe la troisième place avec 1948,97 points.

Angleterre : A progressé à la quatrième place avec 33,41 points.

Mexique : A réalisé le bond le plus significatif du Top 10. Malgré sa défaite en 1/8 de finale contre l'Angleterre, elle a gagné 4 places pour atteindre la 10e position, récompensée pour ses résultats en phase de groupes et tout au long du tournoi.

Top 10 du classement FIFA

Rang Équipe Changement Points / Détails 1 Espagne ⬆️ (+30,27) 1995,88 — Championne du monde et nouveau leader 2 Argentine ⬇️ 1970,37 — Tombée à la 2e place après la défaite en finale 3 France ➡️ 1948,97 — Maintient sa troisième place 4 Angleterre ⬆️ 33,41 points accumulés, monte à la 4e place 5 Brésil ⬆️ (+1) Progresse d'une place 6 Maroc ⬆️ (+1) Progresse d'une place 7 Portugal ⬇️ (-2) Recule de deux places 8 Belgique ➡️ Reste à la 8e place 9 Pays-Bas ➡️ Reste à la 9e place 10 Mexique ⬆️ (+4) Entre dans le Top 10

Les plus grandes progressions hors du Top 10 : Cap-Vert et Norvège

Deux équipes ayant connu une croissance significative en dehors du Top 10 se sont distinguées :