Nouveau leader au classement FIFA : l'Espagne détrône l'Argentine
Après avoir battu l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2026, l'Espagne a repris la première place du classement FIFA. Les Espagnols dominent désormais le classement avec 1995,88 points, ajoutant 30,27 points par rapport à la mise à jour précédente et délogeant l'Argentine de la première marche du podium.
Bien que l'Argentine n'ait pas perdu de points suite à sa défaite en finale, elle est tombée à la deuxième place avec 1970,37 points.
Zamin.uz Le classement FIFA mis à jour présente les changements dans le top 10 et les performances des équipes ayant réalisé des exploits notables lors du Mondial.
La « malédiction historique » a encore frappé
La statistique inquiétante qui poursuit chaque équipe débutant la Coupe du Monde en tant que leader du classement s'est confirmée une fois de plus : aucune équipe occupant la première place du classement FIFA n'a réussi à remporter le tournoi. L'Argentine n'a pas pu briser cette « malédiction historique ».
Les autres équipes en haut du classement ont également ajusté leurs positions en fonction de leur parcours dans le tournoi :
France : Occupe la troisième place avec 1948,97 points.
Angleterre : A progressé à la quatrième place avec 33,41 points.
Mexique : A réalisé le bond le plus significatif du Top 10. Malgré sa défaite en 1/8 de finale contre l'Angleterre, elle a gagné 4 places pour atteindre la 10e position, récompensée pour ses résultats en phase de groupes et tout au long du tournoi.
Top 10 du classement FIFA
Rang
Équipe
Changement
Points / Détails
1
Espagne
⬆️ (+30,27)
1995,88 — Championne du monde et nouveau leader
2
Argentine
⬇️
1970,37 — Tombée à la 2e place après la défaite en finale
3
France
➡️
1948,97 — Maintient sa troisième place
4
Angleterre
⬆️
33,41 points accumulés, monte à la 4e place
5
Brésil
⬆️ (+1)
Progresse d'une place
6
Maroc
⬆️ (+1)
Progresse d'une place
7
Portugal
⬇️ (-2)
Recule de deux places
8
Belgique
➡️
Reste à la 8e place
9
Pays-Bas
➡️
Reste à la 9e place
10
Mexique
⬆️ (+4)
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Les plus grandes progressions hors du Top 10 : Cap-Vert et Norvège
Deux équipes ayant connu une croissance significative en dehors du Top 10 se sont distinguées :
Cap-Vert : Cette équipe a grimpé de 3 places pour atteindre la 64e position avec 1402,97 points. C'est le plus petit pays à avoir atteint les phases à élimination directe de la Coupe du Monde, s'inclinant 2-3 face à l'Argentine en 1/8 de finale.
Norvège : Le plus grand bond du classement revient à la Norvège. L'équipe a gagné au moins 12 places pour atteindre la 19e position avec 1651,29 points. Aucune autre équipe du Top 20 n'a réalisé une telle progression lors de cette mise à jour.
Pays-Bas : Après avoir battu plusieurs adversaires, les Pays-Bas ont réalisé leur meilleure Coupe du Monde de l'histoire en atteignant les quarts de finale pour la première fois, avant de s'incliner 1-2 face à l'Angleterre.
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