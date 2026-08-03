L’Ouzbékistan dans le top 8 : un point le sépare du top 6 mondial

Les échecs ouzbeks ont encore progressé d’une place au classement mondial. Dans le classement des fédérations publié par la FIDE pour août 2026, l’Ouzbékistan occupe la 8e place avec une moyenne de 2626 points.

Le plus intéressant est que l’Ouzbékistan n’est séparé de l’Azerbaïdjan et de l’Ukraine, 6es et 7es, que par un seul point Elo. La France et les Pays-Bas, eux, restent derrière l’Ouzbékistan.

L’Ouzbékistan gagne une place

Le classement « Top Federations Open » de la Fédération internationale des échecs est établi à partir de la moyenne des 10 joueurs les mieux classés de chaque pays. Il reflète donc non seulement la force d’une ou deux stars, mais aussi celle de l’ensemble de l’école nationale des échecs.

Classé 9e le mois dernier, l’Ouzbékistan a gagné une place au classement d’août et a intégré le top 8.

Moyenne Elo des 10 meilleurs joueurs de la fédération nationale :

2626 points.

Ce résultat rapproche fortement l’Ouzbékistan de puissantes nations échiquéennes traditionnelles comme l’Allemagne, l’Azerbaïdjan et l’Ukraine.

Un seul point manque pour intégrer le top 6

La concurrence est particulièrement serrée entre les 5e et 9e places du classement.

L’Allemagne affiche 2634 points. L’Azerbaïdjan et l’Ukraine en comptent 2627 chacun. L’Ouzbékistan suit avec 2626 points.

Les écarts sont les suivants :

avec l’Allemagne : 8 points ;

avec l’Azerbaïdjan et l’Ukraine : 1 point ;

avance sur la France : 3 points ;

avance sur les Pays-Bas : 13 points.

Ainsi, une légère progression du classement d’un ou deux joueurs du top 10 pourrait permettre à l’Ouzbékistan de grimper directement jusqu’à la 6e place.

Les 10 fédérations d’échecs les plus fortes du monde

Rang Pays Moyenne Elo du top 10 1 États-Unis 2723 2 Inde 2705 3 Chine 2663 4 Russie 2641 5 Allemagne 2634 6 Azerbaïdjan 2627 7 Ukraine 2627 8 Ouzbékistan 2626 9 France 2623 10 Pays-Bas 2613

Les États-Unis dominent le classement avec 2723 points. L’Inde est deuxième avec 2705 points, tandis que la Chine occupe la troisième place avec 2663 points.

L’écart entre l’Ouzbékistan et les États-Unis est de 97 points. En revanche, la distance avec plusieurs grandes nations échiquéennes européennes a presque disparu.

Le résultat ne dépend pas seulement de deux leaders

Ces dernières années, les échecs ouzbeks ont souvent été associés aux excellents résultats de Javokhir Sindarov et de Nodirbek Abdusattorov. Toutefois, le classement des fédérations prend en compte les 10 meilleurs joueurs de chaque pays.

La 8e place signifie donc aussi qu’une solide relève s’est formée dans les échecs nationaux. Pour progresser au classement, les résultats des huit autres grands maîtres sont également essentiels, et pas seulement ceux des leaders.

Dans ce système :

le très haut classement d’une seule star ne suffit pas ;

il faut au moins 10 joueurs de haut niveau ;

chaque variation Elo lors d’un tournoi international influence la moyenne générale ;

la progression des jeunes grands maîtres fait monter la fédération au classement.

La présence de l’Ouzbékistan dans le top 8 est donc le résultat de la progression générale de son école nationale, et non de quelques joueurs בלבד.

La France et les Pays-Bas devancés

La France compte des représentants de l’élite mondiale comme Alireza Firouzja, tandis que les Pays-Bas peuvent s’appuyer sur Anish Giri. Malgré cela, la moyenne des 10 meilleurs joueurs de ces pays reste inférieure à celle de l’Ouzbékistan.

L’Ouzbékistan est :

3 points devant la France ;

13 points devant les Pays-Bas.

L’écart reste faible. Les résultats de chaque joueur du top 10 lors des prochaines compétitions pourraient donc modifier le classement des pays.

Le nouvel objectif : le top 6

La situation actuelle fixe un nouvel objectif à l’Ouzbékistan. Pour intégrer le top 5, il faut combler l’écart de 8 points avec l’Allemagne. Pour entrer dans le top 6, il ne manque qu’un point.

Pour y parvenir, les joueurs du top 10 devront gagner régulièrement des points dans les tournois internationaux sans perdre de classement Elo. La stabilisation des jeunes grands maîtres au-dessus de 2600 points sera particulièrement déterminante.

Le classement d’août montre que l’Ouzbékistan n’est plus seulement une nation prometteuse des échecs mondiaux, mais déjà l’une de leurs puissances établies. La prochaine étape est toute proche : un seul point Elo sépare le pays du top 6.

Selon vous, l’Ouzbékistan peut-il intégrer le top 5 mondial dans les prochains mois ? Donnez votre avis en commentaire et partagez l’article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !