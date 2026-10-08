Pourquoi la star française a-t-elle suscité la colère du staff technique ?

Au sein du Real Madrid, une tension interne est apparue entre l'entraîneur José Mourinho et la star de l'équipe, Kylian Mbappé. Une discussion très sérieuse et tendue a eu lieu à huis clos entre l'attaquant, revenu à Madrid après une blessure en équipe nationale de France, et le technicien portugais expérimenté.

Selon des sources espagnoles influentes, le staff technique du « Club Royal » s'inquiète sérieusement du régime sportif et du comportement hors terrain de la star française.

Le début du conflit : polémique et blessure en sélection

Avec l'équipe de France, la Ligue des Nations de l'UEFA a pris une tournure dramatique après le premier match contre la Turquie :

Départ du rassemblement : Mbappé a quitté le camp de l'équipe nationale prématurément en raison d'une blessure contractée pendant la rencontre et est retourné à Madrid pour son processus de récupération ;

Mécontentement du club : La direction et le staff technique du Real n'ont pas apprécié le manque de sérieux du joueur dans son processus de récupération, le non-respect des exigences médicales et son comportement non professionnel en dehors du terrain.

Discussion à huis clos : « Je te défendrai dans la presse, mais... »

Madrid Universal a révélé les détails de la conversation secrète au sein du club, en s'appuyant sur l'émission El Chiringuito : José Mourinho a convoqué Mbappé pour lui exprimer ouvertement ses vives critiques concernant son manque de responsabilité et son indiscipline ;

Avertissement ferme : Le « Special One » portugais a fait part de ses exigences à l'attaquant vedette sur un ton intransigeant :

« Je te défendrai devant les médias, mais pas ici » a-t-il conclu. Période de test : un match crucial contre VillarrealDans ce contexte de désaccords internes, les Madrilènes font face à un test sérieux en Liga :

8e journée :

Le Real reçoit l'un de ses rivaux dangereux, Villarreal, le 10 octobre dans le cadre de la huitième journée du championnat d'Espagne ;

État de forme de Mbappé : La présence de Kylian Mbappé sur la feuille de match et l'ambiance au sein du groupe avant cette rencontre sont au centre de l'attention du monde du football.

La position ferme de Mourinho a démontré une fois de plus que l'intérêt de l'équipe et la discipline priment sur le statut de n'importe quelle star. La réaction de la star française à cette réprimande influencera sans aucun doute les prochains matchs du Real cette saison. Ushbu uchrashuv oldidan Kilian Mbappening qaydnomaga kiritilishi va jamoadagi muhit qanday bo‘lishi jahon futbol jamoatchiligining diqqat markazida turibdi.

Mourinyuning ushbu qat’iy pozitsiyasi jamoa manfaati va intizom har qanday yulduz maqomidan ustun turishini yana bir bor ko‘rsatdi. Fransuz yulduzining ushbu tanbehga qanday munosabat bildirishi «Real»ning mavsumdagi kelasi o‘yinlariga bevosita ta’sir o‘tkazishi shubhasiz.