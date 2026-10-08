Pourquoi la star française a-t-elle suscité la colère du staff technique ?

·11·Sport
Pourquoi la star française a-t-elle suscité la colère du staff technique ?

Au sein du Real Madrid, une tension interne est apparue entre l'entraîneur José Mourinho et la star de l'équipe, Kylian Mbappé. Une discussion très sérieuse et tendue a eu lieu à huis clos entre l'attaquant, revenu à Madrid après une blessure en équipe nationale de France, et le technicien portugais expérimenté.

Selon des sources espagnoles influentes, le staff technique du « Club Royal » s'inquiète sérieusement du régime sportif et du comportement hors terrain de la star française.

Le début du conflit : polémique et blessure en sélection

Avec l'équipe de France, la Ligue des Nations de l'UEFA a pris une tournure dramatique après le premier match contre la Turquie :

  • Départ du rassemblement : Mbappé a quitté le camp de l'équipe nationale prématurément en raison d'une blessure contractée pendant la rencontre et est retourné à Madrid pour son processus de récupération ;

  • Mécontentement du club : La direction et le staff technique du Real n'ont pas apprécié le manque de sérieux du joueur dans son processus de récupération, le non-respect des exigences médicales et son comportement non professionnel en dehors du terrain.

Discussion à huis clos : « Je te défendrai dans la presse, mais... »

Madrid Universal a révélé les détails de la conversation secrète au sein du club, en s'appuyant sur l'émission El Chiringuito : José Mourinho a convoqué Mbappé pour lui exprimer ouvertement ses vives critiques concernant son manque de responsabilité et son indiscipline ;

  • Avertissement ferme : Le « Special One » portugais a fait part de ses exigences à l'attaquant vedette sur un ton intransigeant :

  • « Je te défendrai devant les médias, mais pas ici » a-t-il conclu. Période de test : un match crucial contre VillarrealDans ce contexte de désaccords internes, les Madrilènes font face à un test sérieux en Liga :

8e journée :

Le Real reçoit l'un de ses rivaux dangereux, Villarreal, le 10 octobre dans le cadre de la huitième journée du championnat d'Espagne ;

  • État de forme de Mbappé : La présence de Kylian Mbappé sur la feuille de match et l'ambiance au sein du groupe avant cette rencontre sont au centre de l'attention du monde du football.

  • La position ferme de Mourinho a démontré une fois de plus que l'intérêt de l'équipe et la discipline priment sur le statut de n'importe quelle star. La réaction de la star française à cette réprimande influencera sans aucun doute les prochains matchs du Real cette saison. Ushbu uchrashuv oldidan Kilian Mbappening qaydnomaga kiritilishi va jamoadagi muhit qanday bo‘lishi jahon futbol jamoatchiligining diqqat markazida turibdi.

Mourinyuning ushbu qat’iy pozitsiyasi jamoa manfaati va intizom har qanday yulduz maqomidan ustun turishini yana bir bor ko‘rsatdi. Fransuz yulduzining ushbu tanbehga qanday munosabat bildirishi «Real»ning mavsumdagi kelasi o‘yinlariga bevosita ta’sir o‘tkazishi shubhasiz.

Real MadridJosé MourinhoKylian MbappéÉquipe de FranceLiga
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Kylian Mbappé préservé pour le ClásicoKylian Mbappé préservé pour le Clásico2 octobre 11:51La formule de la « confiance absolue » à Madrid : Mbappé est devenu l'arme principale de MourinhoLa formule de la « confiance absolue » à Madrid : Mbappé est devenu l'arme principale de Mourinho23 septembre 19:48Le Real Madrid écrase le Rayo Vallecano grâce à un doublé de Kylian MbappéLe Real Madrid écrase le Rayo Vallecano grâce à un doublé de Kylian Mbappé13 septembre 03:54Kylian Mbappé impressionné par l'intelligence de José MourinhoKylian Mbappé impressionné par l'intelligence de José Mourinho12 septembre 15:12José Mourinho défend les stars Vinícius et MbappéJosé Mourinho défend les stars Vinícius et Mbappé12 septembre 12:15Mbappé reçoit le Soulier d'Or, Mourinho répond aux critiquesMbappé reçoit le Soulier d'Or, Mourinho répond aux critiques9 septembre 20:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?