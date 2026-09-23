Le Real Madrid, grand géant de la Liga et du football européen, a entamé sa nouvelle saison de manière plus complexe et nerveuse que prévu. Lors des sept premières journées sous la direction du technicien portugais José Mourinho, surnommé « The Special One », revenu au club lors du mercato estival, le « club royal » a subi deux défaites et est tombé à la 4e place du classement. Les Madrilènes accusent désormais un retard de 6 points sur leur rival historique, le leader, le FC Barcelone. Cependant, malgré l'instabilité des résultats collectifs, dans le vestiaire du Santiago Bernabéu, une relation solide et inviolable s'est établie entre Mourinho et la star du club, Kylian Mbappé entre eux.

Selon un rapport spécial publié par la prestigieuse publication The Touchline , Kylian Mbappé est devenu la figure centrale absolue dans les schémas tactiques de l'entraîneur portugais, et la confiance mutuelle entre eux est décrite comme « presque absolue ». Le fait que Mourinho, réputé pour ses difficultés à s'entendre avec les stars dans des situations complexes, s'appuie autant sur Mbappé prouve que toute la structure de jeu à Madrid est construite autour de l'attaquant français.

Alors, comment le Real va-t-il combler cet écart de 6 points, le tandem Mourinho-Mbappé pourra-t-il sortir le Bernabéu de la crise et la star française pourra-t-elle mener l'équipe seule vers le titre ?

« Deux défaites, 6 points d'écart et une confiance absolue » : 5 points clés de la situation à Madrid

The Touchline et les faits les plus importants des coulisses de la Liga :

Le pilier principal de Mourinho : José Mourinho considère Kylian Mbappé comme le pilier tactique de l'équipe et une compréhension parfaite s'est installée entre eux ;

Un début de saison difficile : Le Real a perdu 2 fois lors des 7 premières journées et a subi des pertes de points inattendues dans la course au titre ;

Un fossé de 6 points avec le FC Barcelone : Le club madrilène est tombé à la 4e place du classement et est loin derrière les leaders catalans ;

La tactique autour de Mbappé : L'entraîneur portugais adapte tous les vecteurs d'attaque à la vitesse et au talent individuel de l'attaquant français ;

La révolution tactique de l'entraîneur : Le retour de Mourinho exige une reconstruction de l'équipe et, à ce stade, seul Mbappé maintient son niveau élevé.

Performances actuelles du Real Madrid : Analyse des problèmes et du facteur Mbappé

Statistiques des 7 premières journées de Liga et comparaison de la situation interne :

Indicateurs et paramètres Situation actuelle et chiffres Commentaire et analyse Entraîneur en chef José Mourinho Nommé en été, il reconstruit l'effectif Nombre de matchs joués 7 journées Phase de démarrage de la saison Défaites enregistrées 2 défaites Perte sérieuse pour un club leader Classement actuel 4e place Dans le top 4, mais loin du titre Écart avec le FC Barcelone -6 points Les Catalans avancent à un rythme maximal Statut de Mbappé dans l'équipe Figure centrale principale The Touchline : Confiance « presque absolue » avec l'entraîneur Tactique de l'entraîneur Contre-attaque et football vertical Adapté à la zone d'attaque rapide de Mbappé

Expertise footballistique et analyse tactique : Le tandem Mbappé et Mourinho peut-il sauver le Real ?

Conclusions des commentateurs du football européen et des insiders espagnols :

L'habitude de Mourinho de s'appuyer sur une « star unique » : Tout au long de sa carrière, José Mourinho a toujours choisi des attaquants qui deviennent son « entraîneur sur le terrain » dans le vestiaire (par exemple, Drogba à Chelsea, Milito à l'Inter, Ronaldo lors de son premier passage au Real) ; actuellement, Mbappé occupe ce statut et exécute toutes les instructions de l'entraîneur sans discuter ;

Période de reconstruction défensive : Les 2 défaites en 7 journées de Liga sont liées au fait que Mourinho reforme son système défensif ; bien que Mbappé profite au maximum de ses opportunités en attaque, les ruptures entre le milieu de terrain et la ligne défensive coûtent cher à l'équipe ;

Le chemin pour combler l'écart de 6 points avec le FC Barcelone : La Liga ne fait que commencer ; les équipes de Mourinho atteignent traditionnellement leur pic physique et tactique vers le milieu de l'automne ; les séries de buts de Mbappé seront décisives pour réduire l'écart avant le « El Clásico » ;

Équilibre dans le vestiaire : La relation solide entre l'entraîneur et Mbappé réduit la pression au sein de l'équipe et aide les autres jeunes stars à se soumettre au système unique.

Bien que le début de saison du Real ait été malchanceux, l'alliance Mourinho-Mbappé reste la garantie principale que Madrid reviendra bientôt dans la course au titre.

Selon vous, le tandem Kylian Mbappé et José Mourinho peut-il combler l'écart de 6 points avec le FC Barcelone et faire du Real le champion de la Liga cette saison ? L'entraîneur est-il responsable des défaites du club madrilène en début de saison ou est-ce les erreurs de la ligne défensive ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et au Bernabéu, partagez cette analyse intéressante avec tous les passionnés de football !