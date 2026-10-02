Kylian Mbappé préservé pour le Clásico

·2·Sport
Kylian Mbappé préservé pour le Clásico

L'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, pourrait être écarté des terrains pendant un certain temps en raison d'une blessure au genou. L'entraîneur de l'équipe, José Mourinho, a décidé de ne prendre aucun risque pour assurer le rétablissement complet de la star française, et son retour à la compétition devrait être retardé. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, Kylian Mbappé, qui réalise des performances fantastiques depuis le début de la saison, a déjà fait ses preuves lors des derniers matchs de La Liga. Avec 7 buts et 2 passes décisives à son actif, il est devenu le meilleur buteur de l'équipe. Cependant, cette série impressionnante a été interrompue lors de la trêve internationale.

Auteur du but victorieux avec l'équipe de France lors d'un match difficile contre la Turquie, l'attaquant s'est blessé au genou et a dû quitter prématurément le rassemblement national. Il est immédiatement retourné à Madrid pour entamer un programme de rééducation sous la supervision du staff médical du club.

Approche prudente et processus de guérison

Les premiers pronostics médicaux suggéraient qu'une ou deux semaines suffiraient pour son rétablissement, rassurant ainsi les supporters. Malgré cela, l'entraîneur José Mourinho craint d'aggraver la blessure en précipitant le retour de son leader. Selon les informations publiées par le journal AS, le technicien expérimenté prévoit sérieusement de laisser le joueur au repos pour le match de championnat contre Villarreal le 10 octobre.

Le staff médical du club a pris la décision ferme de ne pas autoriser Kylian Mbappé à disputer des matchs officiels tant que ses tissus ne seront pas totalement régénérés et qu'il ne se sentira pas parfaitement à l'aise. Le staff technique considère comme une priorité de préserver sa vitesse et son tranchant offensif pour les confrontations les plus importantes et décisives de la saison.

Le choc contre le FC Barcelone

Toute l'attention est désormais portée sur le célèbre Clásico qui aura lieu le 25 octobre à domicile contre le grand rival, le FC Barcelone. Mourinho souhaite s'assurer que son arme offensive principale soit au meilleur de sa forme pour ce match à haute responsabilité.

Selon le staff technique, il n'est pas nécessaire de prendre des risques inutiles contre des adversaires moins dangereux. Ainsi, plutôt que de précipiter le retour de Kylian Mbappé, le club considère comme une étape stratégique cruciale de s'assurer qu'il soit pleinement opérationnel pour les moments décisifs de la saison.

Kylian MbappéReal MadridJosé MourinhoEl ClásicoLa Liga
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La formule de la « confiance absolue » à Madrid : Mbappé est devenu l'arme principale de MourinhoLa formule de la « confiance absolue » à Madrid : Mbappé est devenu l'arme principale de Mourinho23 septembre 19:48Le Real Madrid écrase le Rayo Vallecano grâce à un doublé de Kylian MbappéLe Real Madrid écrase le Rayo Vallecano grâce à un doublé de Kylian Mbappé13 septembre 03:54Kylian Mbappé impressionné par l'intelligence de José MourinhoKylian Mbappé impressionné par l'intelligence de José Mourinho12 septembre 15:12José Mourinho défend les stars Vinícius et MbappéJosé Mourinho défend les stars Vinícius et Mbappé12 septembre 12:15Le Real Madrid s'impose avec autorité face à MalagaLe Real Madrid s'impose avec autorité face à Malaga31 août 09:50Kylian Mbappé signe un triplé et offre la victoire au Real MadridKylian Mbappé signe un triplé et offre la victoire au Real Madrid27 août 09:14
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov