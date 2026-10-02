Kylian Mbappé préservé pour le Clásico

L'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, pourrait être écarté des terrains pendant un certain temps en raison d'une blessure au genou. L'entraîneur de l'équipe, José Mourinho, a décidé de ne prendre aucun risque pour assurer le rétablissement complet de la star française, et son retour à la compétition devrait être retardé. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, Kylian Mbappé, qui réalise des performances fantastiques depuis le début de la saison, a déjà fait ses preuves lors des derniers matchs de La Liga. Avec 7 buts et 2 passes décisives à son actif, il est devenu le meilleur buteur de l'équipe. Cependant, cette série impressionnante a été interrompue lors de la trêve internationale.

Auteur du but victorieux avec l'équipe de France lors d'un match difficile contre la Turquie, l'attaquant s'est blessé au genou et a dû quitter prématurément le rassemblement national. Il est immédiatement retourné à Madrid pour entamer un programme de rééducation sous la supervision du staff médical du club.

Approche prudente et processus de guérison

Les premiers pronostics médicaux suggéraient qu'une ou deux semaines suffiraient pour son rétablissement, rassurant ainsi les supporters. Malgré cela, l'entraîneur José Mourinho craint d'aggraver la blessure en précipitant le retour de son leader. Selon les informations publiées par le journal AS, le technicien expérimenté prévoit sérieusement de laisser le joueur au repos pour le match de championnat contre Villarreal le 10 octobre.

Le staff médical du club a pris la décision ferme de ne pas autoriser Kylian Mbappé à disputer des matchs officiels tant que ses tissus ne seront pas totalement régénérés et qu'il ne se sentira pas parfaitement à l'aise. Le staff technique considère comme une priorité de préserver sa vitesse et son tranchant offensif pour les confrontations les plus importantes et décisives de la saison.

Le choc contre le FC Barcelone

Toute l'attention est désormais portée sur le célèbre Clásico qui aura lieu le 25 octobre à domicile contre le grand rival, le FC Barcelone. Mourinho souhaite s'assurer que son arme offensive principale soit au meilleur de sa forme pour ce match à haute responsabilité.

Selon le staff technique, il n'est pas nécessaire de prendre des risques inutiles contre des adversaires moins dangereux. Ainsi, plutôt que de précipiter le retour de Kylian Mbappé, le club considère comme une étape stratégique cruciale de s'assurer qu'il soit pleinement opérationnel pour les moments décisifs de la saison.