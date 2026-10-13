Super-choc à l'Olimpico : qui figure dans le groupe de 23 du Real Madrid ?

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Super-choc à l'Olimpico : qui figure dans le groupe de 23 du Real Madrid ?

Le club du Real Madrid se déplace dans la capitale italienne pour le compte de la 2e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League afin d'affronter la Roma . Avant ce choc crucial, l'entraîneur du « club royal » José Mourinho a officiellement dévoilé le groupe élargi de 23 joueurs qui se rendra à Rome.

Le technicien portugais mobilise toutes ses stars pour affronter son ancienne équipe, qu'il a dirigée pendant plusieurs années et qu'il connaît parfaitement.

Le groupe complet du Real Madrid pour affronter la Roma

Mourinho a constitué une sélection solide dans tous les secteurs pour la rencontre à venir :

  • Gardiens : Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Sergio Mestre ;

  • Défenseurs : Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries ;

  • Milieux : Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Tiago ;

  • Attaquants : Vinícius Júnior, Endrick, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomande.

Détails de la rencontre et horaire

  • Compétition : UEFA Champions League, 2e journée ;

  • Équipes : Roma — Real Madrid ;

  • Stade : Rome, Stadio Olimpico ;

  • Date et heure : 14 octobre, à 23h59 coup d'envoi.

Le retour de Mourinho à Rome et ce duel entre deux géants européens promettent d'être l'un des matchs les plus intenses de cette journée.

Real MadridRomaUEFA Champions LeagueJosé MourinhoFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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