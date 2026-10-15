Comment José Mourinho a répondu aux questions sur la pression au Real et la « lune de miel »

Avant un match crucial de la 2e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League contre la Roma, l'entraîneur du Real Madrid José Mourinho a attiré l'attention avec son humour habituel et ses réparties ironiques. L'échange entre le technicien portugais et un journaliste polonais, qui tentait d'interroger sur la pression et la « crise » entourant l'équipe, est devenu le moment fort de la conférence de presse.

Mourinho a balayé les rumeurs sur un « mode survie » à Madrid d'une seule phrase.

« Les informations vous parviennent déformées » : Le dialogue complet de la conférence de presse

Le jeu de questions-réponses intéressant lors de la conférence s'est déroulé comme suit :

Journaliste : « Je viens de Pologne, c'est assez loin de l'Espagne, mais d'après ce que j'entends, le Real Madrid est actuellement dans une situation compliquée, tout semble très confus... »

José Mourinho : « Vous venez de Pologne, c'est très loin, les informations vous parviennent déformées » (rit)»

Journaliste : « Vous semblez avoir activé le mode survie au Real, comme si la “lune de miel” était terminée. »

José Mourinho : « Lune de miel ? »

Journaliste : « Je veux dire, une lune de miel c'est... »

José Mourinho : « Je sais très bien ce que signifie l'expression “lune de miel”, mais à quoi faites-vous référence exactement ? »

Journaliste : « Maintenant, tout le monde attend la victoire de votre part. »

José Mourinho : « C'est ça une lune de miel ? » (rit)»

Journaliste : « Quel est votre avis ? »

José Mourinho : « Que voulez-vous dire par là ? »

Journaliste : « Très bien, je vais poser ma question plus simplement : comment vous sentez-vous avant ce match important ? »

José Mourinho : « Comme toujours, merveilleusement bien. Je dors comme un ange ! »

Le style du « Special One » : L'art de gérer la pression

Ces réponses de José Mourinho ont une fois de plus démontré sa « carte de visite » dans le monde du football :

Supériorité psychologique : L'entraîneur portugais est passé maître dans l'art de détourner la pression de ses joueurs avant les grands rendez-vous, en concentrant toute l'attention des médias sur lui-même ;

Démonstration de sérénité : Quels que soient les résultats de l'équipe ou la situation de l'effectif, il a montré qu'il n'y avait aucune panique et que l'équipe était sous contrôle avec sa phrase « je dors comme un ange » ;

Confrontation de prestige contre la Roma : Le club romain n'est pas inconnu pour Mourinho — il a déjà dirigé cette équipe par le passé. Par conséquent, le match à venir contre la Roma revêt une importance particulière pour lui, non seulement pour les points au classement, mais aussi pour des raisons personnelles.

La sérénité de l'entraîneur en conférence de presse et son humeur légère lors de l'échange avec le journaliste indiquent que les Madrilènes sont mentalement prêts pour leur déplacement à Rome.