Trent ou Dumfries ? Qui occupera le flanc droit du Real Madrid ?

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Trent ou Dumfries ? Qui occupera le flanc droit du Real Madrid ?

Dans le cadre de la 8e journée de La Liga, le Real Madrid accueille Villarreal à domicile. À l'approche de cette rencontre cruciale, l'entraîneur du club madrilène, José Mourinho, est confronté à un dilemme tactique majeur concernant la composition de son équipe.

The Touchline selon une source interne, le technicien portugais n'a pas encore tranché sur le nom du latéral droit qui débutera la rencontre.

Une concurrence entre deux stars pour le onze de départ

Mourinho dispose de deux latéraux de classe mondiale et son choix dépendra directement de la stratégie adoptée :

  • Trent Alexander-Arnold : La star anglaise se distingue par la précision de ses centres, sa qualité sur coups de pied arrêtés et son apport offensif. Si Mourinho privilégie la possession et l'attaque, Trent sera le choix numéro un ;

  • Denzel Dumfries : Le défenseur néerlandais est réputé pour sa puissance physique, sa vitesse, sa rigueur défensive et sa capacité à presser haut lors des contre-attaques. Pour neutraliser les ailiers de Villarreal, Dumfries apparaît comme l'option la plus adaptée ;

  • La décision sera annoncée dans les prochaines heures : Le staff technique évaluera l'état de forme des joueurs lors des derniers entraînements avant de confirmer le onze titulaire quelques heures avant le coup d'envoi.

Horaire du match et enjeu du tournoi

Ce choc au stade Santiago Bernabéu est capital pour le Real Madrid dans la course au titre en championnat :

  • Lieu de la rencontre : Stade Santiago Bernabéu, Madrid ;

  • Heure du coup d'envoi : Aujourd'hui, 10 octobre, à 23h55;

  • Sérieux de l'adversaire : Villarreal est une équipe expérimentée qui pose traditionnellement des problèmes aux Madrilènes grâce à ses transitions rapides.

La tactique choisie par José Mourinho pour le flanc droit permettra-t-elle à l'équipe de décrocher les 3 points ? Réponse lors du match de ce soir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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