Mourinho commente le fantastique retournement de situation 4-3 contre la Roma

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Mourinho commente le fantastique retournement de situation 4-3 contre la Roma

Lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, un véritable spectacle de football a été offert au stade Olimpico de Rome. Le club de Real Madrid a affronté la Roma à l'extérieur et, malgré un score de 1-3 jusqu'à la 83e minute, a fini par arracher une victoire incroyable au mental sur le score de 4-3.

Après le match, l'entraîneur des « Merengues » José Mourinho a évalué la défaite de son ancienne équipe avec son ironie et sa tension habituelles. Le célèbre insider Fabrizio Romano a révélé la citation du coach portugais.

« Ce n'est pas le match qui était fini, c'étaient eux » : la réponse cinglante de Mourinho

Le technicien surnommé « The Special One » a décrit l'erreur des Romains et la supériorité mentale des Madrilènes en une seule phrase :

  • La complaisance de l'adversaire : « Quand la Roma a marqué pour mener 3-1, ils ont pensé que le match était déjà plié... » ;

  • La dure vérité : « Mais en réalité, ce n'est pas le match qui était fini, ce sont les joueurs de la Roma qui étaient “finis” (épuisés) », a souligné José Mourinho.

Selon l'entraîneur, les Romains se sont trop relâchés avec deux buts d'avance et n'ont pas pu résister physiquement à la pression du Real dans les dernières minutes.

En Ligue des champions 100 % de réussite

Cette victoire héroïque à Rome a poursuivi le parcours réussi du Real Madrid dans la campagne européenne actuelle :

  • Deux victoires en deux matchs : Les protégés de Mourinho ont récolté le maximum de 6 points lors des deux premières journées de la phase de ligue, se plaçant parmi les leaders du classement ;

  • Succès consécutifs contre des clubs italiens : Le club madrilène avait déjà passé un test sérieux lors de la 1re journée en battant l'Inter Milan 2-1. Désormais, le score de 4-3 enregistré sur le terrain de la Roma prouve une fois de plus la supériorité absolue du coach portugais face aux équipes italiennes.

Si la défaite concédée dans les dernières minutes plonge les Romains dans une crise profonde, le club madrilène, sous la direction de Mourinho, démontre pleinement son caractère et ses ambitions de champion.

Real MadridRomaJosé MourinhoLigue des ChampionsFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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