De 3:1 à 3:4 : Gasperini explique la douloureuse défaite contre le Real

Lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le club romain de Roma a vécu un véritable drame footballistique à domicile face au Real Madrid . Menant 3:1 jusqu'à la 83e minute, les Romains ont encaissé trois buts en seulement sept minutes, s'inclinant finalement 3:4 dans une défaite amère.

Après le coup de sifflet final, l'entraîneur des « Giallorossi » Gian Piero Gasperini Amazon Prime a accordé une interview, évoquant sans détour la victoire qui leur a échappé et les erreurs de son équipe dans les derniers instants.

« Nos joueurs semblaient paralysés » : Pourquoi l'entraîneur est-il furieux ?

Gasperini a souligné que ses joueurs avaient parfaitement maîtrisé la majeure partie du match, mais que la défense s'était totalement effondrée en fin de rencontre :

Perte de contrôle : « Nous contrôlions très bien le match, mais nous avons perdu. À la fin, nous avons très mal défendu sur les corners, nos joueurs semblaient paralysés », a déclaré le technicien italien ;

« Le Real était plus fatigué » : « À mon avis, si quelqu'un était fatigué, c'était bien le Real. Nous aurions pu marquer quelques buts de plus, nous étions nettement supérieurs à l'adversaire. Cependant, ils ont réussi à renverser le match et à rendre leurs attaques extrêmement dangereuses. »

Une leçon amère et le danger d'une avance de deux buts

Gasperini a insisté sur le fait que, face à un adversaire de ce niveau, perdre sa concentration ne serait-ce qu'une seconde est une erreur impardonnable :

L'impact des dernières minutes : « C'est une grande leçon pour nous. Les dernières minutes sont toujours décisives, même avec deux buts d'avance, on ne peut pas se relâcher », a-t-il conclu.

La situation complexe de la Roma dans la compétition

Après cette défaite dramatique, le club romain se retrouve dans une situation difficile au classement de la LDC :