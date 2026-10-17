Javohir Jahongirov sacré champion du monde de karaté WKF en Pologne

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Javohir Jahongirov sacré champion du monde de karaté WKF en Pologne

La délégation sportive ouzbèke a remporté un nouveau succès majeur lors du prestigieux championnat du monde de karaté WKF pour juniors et cadets, qui se déroule à Bielsko-Biała, en Pologne.

Dans cette compétition réunissant les meilleurs jeunes athlètes de 120 pays, le talentueux sportif originaire de Bekabad, Javohir Jahongirov a été sacré champion du monde dans l'épreuve de kata individuel (catégorie 63 kg), marquant une nouvelle page dans l'histoire de notre sport national.

Un parcours confiant vers la finale : les représentants des nations leaders vaincus

L'athlète ouzbek, qui s'entraîne sous la direction de l'entraîneur expérimenté Hamdam Shodibekov, a démontré une supériorité évidente sur ses adversaires dès les phases de qualification :

  • Les leaders vaincus : Jusqu'à la finale, Javohir a fait preuve d'une grande maîtrise en battant les représentants du Brésil, de l'Ukraine, de la Slovaquie et de Hong Kong, des nations leaders du karaté mondial ;

  • Le travail d'entraînement : Cette réussite est reconnue comme le fruit de la préparation rigoureuse de l'athlète et des instructions tactiques précises de l'entraîneur Hamdam Shodibekov.

Un score de 5-0 en finale et une médaille d'or historique

Lors du combat décisif disputé le 17 octobre, l'athlète ouzbek a clairement démontré sa supériorité :

  • Adversaire : En finale, Jahongirov était opposé à l'Américain Zxuo Edmond ;

  • Décision unanime des juges : Les mouvements de notre compatriote ont été hautement évalués par tous les juges, et il a dominé son adversaire sur le score sans appel de 5-0,remportant ainsi la médaille d'or ;

  • Un nouveau record historique : Grâce à cette victoire, Javohir Jahongirov a offert un titre mondial important à notre pays dans cette discipline.

Ce triomphe éclatant dans une compétition regroupant 120 pays montre que le prestige de l'école ouzbèke de karaté sur la scène mondiale ne cesse de se renforcer.

Javohir JahongirovKaraté WKFBielsko-BiałaPologneOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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