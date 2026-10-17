Cristiano Ronaldo investit 10 millions d'euros dans une nouvelle entreprise

Le célèbre footballeur portugais Cristiano Ronaldo veut désormais se lancer dans le secteur de la production d'eau minérale. Il a investi 10 millions d'euros dans un nouveau projet commercial, comme l'a rapporté le média « Sic Noticias ».

Il est précisé que le partenaire du joueur dans ce projet sera la société portugaise Grupo Ouhterinho. L'entreprise a également alloué 10 millions d'euros. Ainsi, le montant total des investissements destinés à cette nouvelle activité atteint 20 millions d'euros.

Dans le cadre de ce projet, l'extraction et la production d'eau minérale devraient être mises en place dans la ville portugaise de Bragance. L'achèvement de la construction de l'usine et le lancement de la nouvelle marque sur le marché sont prévus d'ici fin 2027.

Ronaldo n'en est pas à son coup d'essai dans le secteur de l'eau

Pour rappel, le joueur de 41 ans, Cristiano Ronaldo est également cofondateur de la marque d'eau « Ursu9 », présentée à Madrid à l'été 2023. Ce nouvel investissement vise donc à élargir davantage ses activités sur le marché de l'eau potable.

Ronaldo attire l'attention non seulement par ses exploits sur le terrain de football, mais aussi par ses projets commerciaux en dehors du sport. Ce nouvel investissement dans la production d'eau minérale constitue une étape supplémentaire dans sa carrière d'entrepreneur.

Il convient de noter que Cristiano Ronaldo détient actuellement le record mondial du nombre de buts et de sélections avec l'équipe nationale du Portugal. Il a disputé 233 matchs officiels avec la sélection nationale et a marqué 146 buts.