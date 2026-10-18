7 victoires consécutives : Enzo Maresca établit un record historique avec Manchester City

Un tout nouveau record a été établi en Premier League (EPL). L'entraîneur deManchester City Enso Maresca est devenu le premier technicien de l'histoire de la ligue à remporter ses 7 premiers matchs officiels à la tête d'une nouvelle équipe. C'est ce qu'a annoncé la prestigieuse publication

Squawka spécialisée dans les statistiques et l'analyse du football, sur sa page officielle. 7 matchs, 7 victoires : les détails de la série victorieuse

Sous la direction du technicien italien, les « Citizens » ont battu les adversaires les plus coriaces dès le début de la saison :

Victoire renversante 2-1 contre

Bournemouth 4 buts inscrits contre

Crystal Palace (4-1) ;

Succès difficile 1-0 à l'extérieur contre Coventry City

Le rival historique Manchester United a été battu lors du derby de Manchester (1-0) ;

Dans un match riche en buts, Sunderland a été vaincu (5-3) ;

Le principal concurrent au titre, Liverpool a été écrasé 3-0 ;

Lors de la dernière journée, le combatif Ipswich Town a été battu 3-2.

La seule équipe invaincue en EPL

Montrant un jeu stable dès le début de la saison, les « Citizens » dominent largement le classement :

Un résultat parfait de 21 points : Avec un score de 100 % (21 points) après 7 journées, l'équipe est leader de la Premier League ;

Le seul club invaincu : Manchester Cityconserve son statut de seul club n'ayant perdu aucun point et n'ayant subi aucune défaite cette saison en EPL ;

Prochain test : L'équipe disputera son prochain match le 24 octobre à l'extérieur contre un adversaire dangereux, Aston Villa, dirigé par Unai Emery.

L'adaptation rapide d'Enzo Maresca au club et cette série record montrent clairement qu'ils sont les favoris pour le titre en fin de saison. klubga tez moslashib, bunday rekordli seriyani qayd etishi uning mavsum oxirida bosh sovrin uchun asosiy favorit ekanini yaqqol ko‘rsatib turibdi.