«Je vais le détruire» : McGregor lance un avertissement cinglant à Holloway

L'ancien champion de l'UFC, Conor McGregor, a fait une déclaration habituelle et cinglante avant son combat contre Max Holloway. Le combattant irlandais a intensifié la pression avant l'affrontement en affirmant qu'il battrait son adversaire avec confiance.

Selon McGregor, parmi ses anciens rivaux, seul Holloway reste, et il sera également vaincu lors du prochain combat.

McGregor fait une prédiction précise pour le combat

Interrogé sur le résultat du combat à venir, Conor McGregor a répondu de manière brève et tranchante.

« La prédiction de Mystic Mac ? La destruction. Je vais tout simplement détruire Max. Tous mes autres rivaux sont déjà hors course. Il ne reste plus que Max, et dimanche, il sera lui aussi totalement vaincu », a déclaré McGregor.

Ces mots ont encore accru l'intérêt pour l'affrontement entre les deux combattants.

Deux stars s'affrontent à nouveau dans l'octogone

Le combat entre McGregor et Holloway aura lieu le 12 juillet dans le cadre de l'UFC 329 à Las Vegas, aux États-Unis.

Les deux athlètes ont marqué l'histoire de l'UFC. McGregor est connu comme l'ancien champion dans deux catégories de poids, tandis qu'Holloway est depuis longtemps l'un des combattants les plus dangereux de la division poids plume.

Conor s'est qualifié comme l'un des plus grands de l'histoire

Auparavant, McGregor s'était autoproclamé le plus grand combattant poids plume de l'histoire après Bruce Lee.

Désormais, le combattant irlandais tentera de prouver cette affirmation dans l'octogone. Mais la résistance et la capacité d'Holloway à combattre à un rythme élevé ne seront clairement pas une épreuve facile pour Conor.

La question principale : quel McGregor entrera dans l'octogone ?

Les propos cinglants de McGregor ne sont pas une nouveauté pour les fans de l'UFC. Cependant, cette fois, toute l'attention se porte sur sa condition physique réelle et sa forme après une longue pause.

Le 12 juillet, l'octogone révélera si les paroles de Conor se confirmeront dans les faits ou si Max Holloway créera une nouvelle sensation.