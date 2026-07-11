«Je vais le détruire» : McGregor lance un avertissement cinglant à Holloway

·43·Sport
«Je vais le détruire» : McGregor lance un avertissement cinglant à Holloway

L'ancien champion de l'UFC, Conor McGregor, a fait une déclaration habituelle et cinglante avant son combat contre Max Holloway. Le combattant irlandais a intensifié la pression avant l'affrontement en affirmant qu'il battrait son adversaire avec confiance.

Selon McGregor, parmi ses anciens rivaux, seul Holloway reste, et il sera également vaincu lors du prochain combat.

McGregor fait une prédiction précise pour le combat

Interrogé sur le résultat du combat à venir, Conor McGregor a répondu de manière brève et tranchante.

« La prédiction de Mystic Mac ? La destruction. Je vais tout simplement détruire Max. Tous mes autres rivaux sont déjà hors course. Il ne reste plus que Max, et dimanche, il sera lui aussi totalement vaincu », a déclaré McGregor.

Ces mots ont encore accru l'intérêt pour l'affrontement entre les deux combattants.

Deux stars s'affrontent à nouveau dans l'octogone

Le combat entre McGregor et Holloway aura lieu le 12 juillet dans le cadre de l'UFC 329 à Las Vegas, aux États-Unis.

Les deux athlètes ont marqué l'histoire de l'UFC. McGregor est connu comme l'ancien champion dans deux catégories de poids, tandis qu'Holloway est depuis longtemps l'un des combattants les plus dangereux de la division poids plume.

Conor s'est qualifié comme l'un des plus grands de l'histoire

Auparavant, McGregor s'était autoproclamé le plus grand combattant poids plume de l'histoire après Bruce Lee.

Désormais, le combattant irlandais tentera de prouver cette affirmation dans l'octogone. Mais la résistance et la capacité d'Holloway à combattre à un rythme élevé ne seront clairement pas une épreuve facile pour Conor.

La question principale : quel McGregor entrera dans l'octogone ?

Les propos cinglants de McGregor ne sont pas une nouveauté pour les fans de l'UFC. Cependant, cette fois, toute l'attention se porte sur sa condition physique réelle et sa forme après une longue pause.

Le 12 juillet, l'octogone révélera si les paroles de Conor se confirmeront dans les faits ou si Max Holloway créera une nouvelle sensation.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Manchester United proche de dépenser 50 millions de livres pour le transfert d'Andrey SantosManchester United proche de dépenser 50 millions de livres pour le transfert d'Andrey SantosAujourd'hui, 11:57Sadio Mané annonce la fin de sa carrière internationale avec le SénégalSadio Mané annonce la fin de sa carrière internationale avec le SénégalAujourd'hui, 11:52«Je présente mes excuses à tous» : Vinícius sur la défaite du Brésil«Je présente mes excuses à tous» : Vinícius sur la défaite du BrésilAujourd'hui, 11:49«S'il y a quelqu'un qui doit avoir peur, c'est la France !» — Lamine Yamal sur la demi-finale de la Coupe du Monde«S'il y a quelqu'un qui doit avoir peur, c'est la France !» — Lamine Yamal sur la demi-finale de la Coupe du MondeAujourd'hui, 11:39Il n'a pas marqué, mais a quand même été le meilleur : les statistiques de Yamal impressionnentIl n'a pas marqué, mais a quand même été le meilleur : les statistiques de Yamal impressionnentAujourd'hui, 11:37De la Fuente lance un défi à la France : « Nous sommes les seuls à pouvoir le faire »De la Fuente lance un défi à la France : « Nous sommes les seuls à pouvoir le faire »Aujourd'hui, 11:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan