McGregor sous le choc : ses premiers mots après sa défaite contre Holloway

L'ancien champion de l'UFC, Conor McGregor, voulait entamer son grand retour dans l'octogone par une victoire. Mais le combat contre Max Holloway a pris une tournure inattendue dès la première minute : le combattant irlandais s'est blessé au genou et a perdu par KO technique.

« Je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé »

Dans sa déclaration d'après-combat, McGregor n'a pas caché que ce résultat l'avait profondément choqué. Il a souligné que son niveau de préparation était excellent et qu'il se sentait en forme.

« J'étais si bien préparé pour ce combat que je n'arrive toujours pas à croire ce qui est arrivé. Ceux qui disent que je n'étais pas en forme racontent des absurdités », a déclaré Conor.

Le combattant irlandais a affirmé qu'il était entré dans l'octogone calme, prêt et confiant. Mais la blessure survenue dans les premières secondes a totalement bouleversé le plan.

Tout a basculé en un instant

McGregor s'est blessé au genou au début du combat contre Holloway. L'arbitre a donc arrêté le combat et la victoire a été attribuée à Max Holloway par KO technique.

Cette situation a été un coup dur tant pour les fans que pour McGregor lui-même. Beaucoup attendaient son retour avec impatience, et le combat s'est terminé avant même de devenir une véritable confrontation.

C'est le côté le plus cruel du sport : parfois, un retour attendu depuis des années reste bloqué en mode « chargement... » en quelques secondes.

Conor répond aux critiques

Après le combat, diverses opinions ont été exprimées sur la préparation, la condition physique et l'avenir de McGregor. Mais il a rejeté ces critiques.

Selon lui, le problème ne venait pas de la préparation, mais d'une blessure imprévue.

« J'étais entré dans le combat calme, prêt et confiant. Je suis profondément choqué par ce qui s'est passé », a écrit McGregor.

À travers cette déclaration, Conor a envoyé un message clair à ses fans : il ne considère pas cette défaite comme la fin de sa carrière.

« Je reviendrai, c'est certain »

McGregor a également insisté sur le fait qu'il n'abandonnerait pas. Il a exprimé son intention de se rétablir après sa blessure et de revenir dans l'octogone.

« Mais je n'abandonnerai pas. Je surmonterai cette épreuve et je ne me laisserai pas abattre. Je reviendrai, c'est certain », a-t-il déclaré.

Ces mots rappellent l'esprit combatif habituel de Conor. Mais désormais, la question ne concerne plus seulement le caractère : le processus de récupération, l'âge, la concurrence et les projets futurs à l'UFC jouent également un rôle crucial.

Holloway a gagné, mais des questions subsistent

Max Holloway a officiellement gagné. Cependant, comme le combat n'a pas pu aller à son terme, les discussions autour de ce résultat risquent de durer.

Les questions principales restent ouvertes pour les fans : que se serait-il passé sans cette blessure ? McGregor était-il vraiment en bonne forme ? Peut-il revenir au plus haut niveau ?

Les réponses dépendront du processus de récupération de Conor et de sa prochaine décision.

L'épreuve la plus difficile commence pour McGregor

Conor McGregor a connu de grandes victoires et de lourdes défaites au cours de sa carrière. Mais cette fois, la situation est différente : il a été stoppé par une blessure avant même de pouvoir montrer ce dont il était capable.

Il fait maintenant face à un nouveau défi majeur : reconstruire son corps, ne pas se laisser briser mentalement et réaliser le retour qu'il a promis à ses fans.

Conor a dit « je reviendrai ». La question est désormais : ce retour sera-t-il un nouveau grand spectacle ou l'une de ses dernières tentatives à l'UFC ?