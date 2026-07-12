Le retour de McGregor tourne au drame : Conor battu dès le premier round

Le retour de Conor McGregor dans l'octogone après cinq ans d'absence n'a pas donné le résultat escompté par les fans. Lors du combat principal de l'UFC 329, la star irlandaise s'est inclinée dès le premier round face à Max Holloway.

Le moment le plus dramatique du combat s'est produit dès les premières secondes : McGregor a glissé et s'est blessé à la jambe. Cet incident a eu un impact décisif sur l'issue du duel.

Holloway prend sa revanche et égalise

Lors du combat principal de l'UFC 329, organisé à Las Vegas aux États-Unis, Conor McGregor et Max Holloway se sont affrontés pour la deuxième fois dans l'octogone.

Après la blessure de McGregor au premier round, Holloway a pris l'avantage et a conclu le combat en sa faveur.

Ainsi, le combattant américain a réussi à prendre sa revanche sur la défaite de 2013. À l'époque, Conor McGregor avait gagné par décision unanime des juges.

Cinq ans d'absence n'ont pas porté leurs fruits

C'était le premier combat de Conor McGregor depuis juillet 2021.

Bien que ce retour après une longue pause ait suscité un grand intérêt chez les fans, l'ancien champion irlandais n'a pas réussi son come-back dans l'octogone.

Après cette défaite, le palmarès professionnel de McGregor est de :

22 victoires ;

6 défaites.

Max Holloway porte son bilan à :

27 victoires ;

9 défaites.

Autres résultats principaux de l'UFC 329

D'autres combats intéressants ont eu lieu lors de la soirée :

Paddy Pimblett a battu Benoît Saint-Denis par soumission au premier round.

Mario Bautista a dominé Cory Sandhagen par décision des juges.

Brandon Royval a battu Lone Kavana par soumission au troisième round.

King Green a mis KO Terrence McKinney au premier round.

Robert Whittaker a mis KO Nikita Krylov au troisième round.

Gable Steveson a battu Elisha Ellison par KO au premier round.

Quel avenir pour McGregor ?

Le retour de Conor McGregor ne s'est pas déroulé selon le scénario attendu par les fans. Sa blessure et sa défaite au premier round soulèvent des questions sur la suite de sa carrière.

L'intrigue principale est désormais de savoir si la légende irlandaise reviendra une nouvelle fois dans l'octogone ou si l'UFC 329 restera l'un des derniers grands combats de sa carrière.